Ebben az évben is megszervezi a Matolcsi Református Egyházközség azt a jótékonysági rendezvényét, amelynek a bevételét és a további felajánlott adományokat az épületeinek folyamatos felújítási munkálataira fordítja.

Negyedik alkalommal

Az első ilyen jellegű program 2019-ben volt, a következő évben a műsor a vírusjárvány miatt elmaradt. Az idén augusztus 27-én, vasárnap 16 órakor kezdődik a jótékonysági délután, amelynek ismét a Tunyogmatolcsi Művelődési Ház és Községi Könyvtár ad otthont. Ez lesz tehát a negyedik ilyen alkalom, amelyen a helyi szerveződéseken és óvodásokon kívül más települések művészei is fellépnek.

A térség együttesei

Az eseményre ellátogatók megtekinthetik a tunyogmatolcsi óvoda növendékeinek táncprodukcióját, a TIKSZE néptánccsoport bemutatóját, Veress Zoltán tárogatóművész előadását, de emellett a színpadra lép a Milotai Férfi Népdalkör egy szatmári népdalcsokorral, a Géberjéni Református Egyházközség a Juliska és Mariska a padon című komédiával nevetteti meg a nagyérdeműt, míg a Szatmári Szín-Ész Kör „SZÉK” tagjai pedig a Nóti Károly: Madame Szabin elrablása című darabot mutatják be Széles Szabolcs pedagógus vezetésével.

A jeles alkalmat a szokásos tombolasorsolás zárja, amelyen értékes nyeremények várják a szerencsés nyerteseket.

Belső festési munkálatok

A Matolcsi Református Egyházközség szinte minden alkalommal sikeresen teljesítette a célkitűzéseit, az adományokból ugyanis megújult már a templom külseje, sikerült felújítani és működőképessé tenni a toronyórát, a mostani jótékonysági esemény bevételéből pedig az egyházközség a templom belső festési munkálatait szeretné befejezni, valamint az imaház energetikai korszerűsítése is a tervek között szerepel.

A színvonalas műsorokkal készülő egyházközség minden érdeklődőt – még a környező településeken élőket is – szeretettel vár. Az általában telt házas rendezvényekről a nemes célokat támogató vendégek minden alkalommal feltöltődve, remek hangulatban térnek haza.