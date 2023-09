– "70 évem tapasztalatával állítom, legfontosabb dolog az életben: a pozitív hozzáállás, az önirónia és a nevetés. No meg az elégedettség: nap mint nap érezzük át, a létezés már önmagában ajándék! Aztán az, hogy meleg van a lakásban, folyik víz a csapból és az asztalra finom étel kerül, már maga a jutalom! Kinek kell ennél több? Erre az életszemléletre szeretném az unokámat is megtanítani, mert jól jön az életben, ha csak úgy másoktól függetlenül képesek vagyunk az örömre.”– mondja Oszvald Marika, Kossuth- díjas színésznő, akinek vidámságát, optimizmusát hamarosan megízlelhetik a záhonyiak is. Többek között ő is fellép az idősek világnapja alkalmából szervezett rendezvényen október 1-én, vasárnap 13.30-kor Záhonyban a dr. Béres József parkban.