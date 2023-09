Verőfényes napsütés várta az átadó ünnepségre érkezőket, és a meghívott vendégeket hétfőn délelőtt. Örülnek a településen élők, hiszen megújult a 49155-ös jelű út 2,3 kilométeres szakasza. A beruházás záró eseményén a jelenlévőket Szabó Árpád, Komlódtótfalu polgármestere köszöntötte, ezt követően beszédet mondott Kovács Sándor, országgyűlési képviselő, Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke és Óvári László, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vármegyei igazgatója, majd ünnepélyesen átvágták a település újjászületett útszakaszának nemzeti színű szalagját.

Újabb attrakció

Kovács Sándor országgyűlési képviselő nagy büszkeséggel állt a mikrofon mögé, hiszen egy ilyen kicsi, száznál kicsivel több lakosú településen ilyen nagy beruházást adhatnak át.

– Nincs olyan kistelepülés, amit elfelejtenénk – fogalmazott az országgyűlési képviselő. – A biztonságos közlekedés mellett a turisztika is fontos szempontja a fejlesztésnek. A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.-nek köszönhetően a környék gyöngyszemévé vált három évnyi megfeszített munka és restaurálás után a komlódtótfalui Becsky–Kossuth-kúria. Amikor annak idején az alapkövet tettük le, megígértem, hogy megteszek mindent, hogy az út is ehhez méltó legyen. Amit ígértem, meg is tartottam. A megújult útszakasszal a település és a kúria megközelítése is biztonságos, és az itt élők életminőségét is nagy mértékben javítja.

A turisztika fejlesztését és a biztonságos közlekedést is szolgálja a felújított útszakasz.

Fotó: keviz.hu

Biztonságos közlekedés

Óvári László elmondta, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program maradványforrásának részeként újult meg ez az út. A megye országos közúthálózatán hat helyen végeztek felújítási munkákat, kétmilliárd forint európai uniós vissza nem térítendő támogatással.

– A mostani 49155-ös komlódtótfalui bekötőút mintegy 2,3 kilométeres hosszú szakaszának rekonstrukciója 430 millió forint volt. A kivitelező cég szakemberei a régi burkolat felmarását követően 3,5 cm vastagságban húztak kiegyenlítő réteget, majd 4 cm vastag kötőréteget terítettek rá, a szükséges helyeken gondoskodtak a pályaszerkezet szélesítéséről – részletezte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatója. – A közösségi közlekedést használók biztonságának fokozása érdekében négy, kiemelt szegéllyel ellátott aszfalt burkolatú buszperont is kialakítottak. Vízelvezető folyókát 430 méter hosszan építettek ki, a külterületi szakaszon a szikkasztó árkokat is megtisztították. Az új burkolatra tartós útburkolati jeleket festettek fel, a KRESZ táblákat is lecserélték, valamint a belterületi szakaszon a kis sugarú ívek belső oldalán térkő burkolatot helyeztek ki.

Fotó: keviz.hu

– A projekt a komlódtótfalui „Erge” Garand-csatorna-híd felújítását is magában foglalta – tette hozzá Óvári László, és megjegyezte: április 4-én kezdte meg a munkát a kivitelező és augusztus 31-én volt a műszaki átadás lezárása. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. bízik abban, hogy a gondozásában megújuló országos közút minden közlekedő megelégedésére szolgál majd, s biztosítja a térségi központok, óvodák, iskolák, munkahelyek, intézmények gyorsabb, biztonságosabb és kényelmesebb elérését.