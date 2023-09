Ha valaki kilátogat a Kelet-Magyarország napilap és a Nyíregyházi Egyetem közös állásbörzéjére szeptember 13-án szerdán, mindenképpen nézze át tüzetesen, hogy milyen a közösségi oldala. A Nyíregyházi Egyetem Bessenyei aulájában több száz nyitott állást kínálnak, melyekre jelentkezni is lehet, így akár a munkáltató le is csekkolja a jelentkezőket az online térben. Már régóta bevett gyakorlat a HR szakmában, és a legtöbb munkáltatónál, hogy legelőször is felkeresik a közösségi oldalainkat. Megnézik a fotókat, a megosztott posztokat, a bejegyzéseket, a kedvelt oldalakat, de még esetleg az ismerősöket is. Ezért nem árt odafigyelni arra, hogy ne legyen ránk nézve dehonesztáló tartalom, vagy például egy buli közben készült nagyon előnytelen fotó. A közzé tett tartalmak alapján már előre feltételezhető, hogy a jelentkező bele illik-e a vállalati kultúrába, jó benyomást kelt-e, milyen nézeteket vall bizonyos témákban. Mellőzzük a nagyon privát, intim bejegyzéseket is.

Saját marketing

Akár évekre visszamenőleg is átnézhetik az oldalunkat, olyan emlékeket is vissza tudnak olvasni, amit mi már régen elfelejtettünk. Az online világban minden, amit teszünk, nyomot hagy maga után, és később visszatérhet akár „kísérteni” is. Ezért érdemes néha kigyomlálni a felrakott, megosztó tartalmainkat. Ügyeljünk arra is, hogy milyen oldalakat, hozzászólásokat lájkolunk vagy követünk, mert a munkáltatók nem mindig szeretik például a diszkriminatív megnyilvánulásokat. Természetesen nem kell teljesen kilépnünk a közösségi médiából, hiszen vannak olyan pozíciók, ahol kifejezetten jó az aktivitás, akár egyfajta önmarketingként is lehet használni. A kommunikációs, média-, reklám- és hasonló területen szeretnénk elhelyezkedni, kifejezetten előnyös lehet egy aktív és kreatív felhasználó, aki képben van a digitális, online trendekkel. Ha tehát szeretnénk több eséllyel használni álláskeresésre is, akkor legyen a profilunk felvállalható, de ugyanakkor legyen részletes, releváns és naprakész is. Vigyázzunk arra, hogy ne forduljon a közösségi oldalunk ellenünk, mert lehet, hogy a hőn áhított állás interjújára nem hívnak be egy rossz tartalom miatt, de akár tudatos tervezéssel az előnyünkre is fordíthatjuk a közösségi médiát. Akármelyik közösségimédia-platformot használjuk is, a profilunk éppen annyit fog érni, amennyi információt tartalmaz.

Lehetőségek tárháza

A közösségi médiát naponta több mint kettő milliárd ember használja, akár kapcsolattartásra a barátokkal, ismerősökkel, üzletfelekkel, munkatársakkal. Napjainkban a társadalom zöme, az Y, Z generáció szinte egésze rendelkezik már online jelenléttel. Azonban ezek a platformok álláskeresésre is remekül használhatók.

A LinkedIn weboldal kifejezetten a szakmai hálózatépítést és a toborzást szolgálja már 2002 óta, a közösségi médián történő álláskereséskor semmiképpen ne hagyjuk ki. A Twitteren becslések szerint mintegy 500 millió bejegyzést küldenek el minden nap, ezzel az információk, legújabb trendek és hírek gazdag tárházát kínálja, akárcsak az Instagram. A munkalehetőségek felkutatására is alkalmasak, de kissé időigényes rajtuk keresgélni. Érdemes rendszeresen a kapcsolódó hashtagekre rákeresni, mint például a #munka, #job, #könyvelő, #állás, #újságíró, #recepciós, #üzletkötő...stb., hogy biztosan ne maradjunk le a jó lehetőségekről. Ha van olyan cég, iparág vagy vállalat, ahol szívesen dolgoznánk, akkor nem árt követni, hogy azonnal hozzájuthassunk a legfrissebb bejegyzéseikhez, vagy ha meghirdetnek egy állást, akkor egyből tudjunk jelentkezni. A Facebook a világ legnagyobb, legtöbbet használt közösségi kapcsolattartó oldala, napi átlagban közel 1,5 milliárd aktív felhasználóval. Ráadásul több mint 60 millió vállalkozásnak van saját oldala, és rengeteg tematikus álláskereső oldalt is létrehoztak, ahol nemcsak ország, régió, vármegye vagy települések szerint is lehet állást keresni, hanem kifejezetten konkrét állástípusokra, mint például pedagógus-, közgazdász-, asztalos-, egészségügyi, médiaterületre. Ha valaki például Nyíregyházán keres munkát, akkor erre is több oldal áll a rendelkezésére. Itt is érdemes felkutatni a számunkra hasznot hozható csoportokat, vállalatokat, cégeket, és bekapcsolódni a mindennapos hírfolyamba, kommunikációba, követni a bejegyzéseket.

Annyira felgyorsult már a mai világ, az információ olyan gyorsan áramlik, hogy egy-egy jobb álláshirdetésre azonnal pályáznak a munkakeresők, nem szabad sokat gondolkozni és várni a jelentkezéssel. Hiába adnak meg mondjuk egy hónap határidőt, ha már az első héten megtalálják a megfelelő embert, akkor lecsúszunk erről a lehetőségről. Ajánlatos a beállításainkat is úgy módosítani, hogy a számunkra érdekes csoportok, emberek, cégek oldalának minden posztjáról e-mailes értesítést is kapjunk, hogy biztosan ne maradjon le semmi fontos információról.