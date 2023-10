Régóta ismert veszély

Az idei fordulóra is neves szakmai zsűrit hívtak meg a szervezők: a bizottságban helyet foglalt Román István, vármegyénk főispánja; Várszegi Gábor, a NÉBIH Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóságának vezetője; Szűcs Csaba, a NÉBIH Növényvédelmi és Borászati Igazgatóságának vezetője; Gábriel Géza, az Agrárminisztérium főosztályvezetője és a kormányhivatal több osztályvezetője.

Román István köszöntő beszédében elmondta, 1955-ben még csak „ismerkedett” a vármegye lakossága a parlagfűvel, ám már akkor is fokozottan felhívták a figyelmet a gyomnövény veszélyeire.

– Egy 1955-ös újságcikkben bukkantam érdekes információkra. A szerző akkor azt írta, a parlagfű egy rendkívül szapora, hihetetlen tömeg terjedő gyomnövény. A parlagfű a cikk szerint akkor még ismeretlen volt a lakosság számára, ám sok más veszedelmes társával együtt észak-amerikai takarmánygabona- és burgonyaszállítmányokkal érkezett Európába a századforduló idején a német kikötővárosokon keresztül, ráadásul az itteni klíma miatt rendkívül jól érzi magát nálunk. Bár a cikk több mint fél évszázada íródott, nagyon beszédes, hogy már akkor is fontosnak tartották felhívni a lakosság figyelmét a növény okozta egészségügyi problémákra – hangsúlyozta a főispán. Román István kiemelte, az azóta eltelt időben sem mérséklődtek a gondok, ezért kiemelten fontos a parlagfű elleni védekezés.

Nem elég a hatóság

– A kormányhivatalnak hatósági feladata ellenőrizni a vármegyében a külterületeket, s amikor a kollégák kaszálatlan parlagfüves területekre bukkannak, intézkedniük kell. Amennyiben még nem borult virágba a gyomnövény, akkor kényszerkaszálást rendelünk el, ugyanakkor ha már virágzik, bírságot szabunk ki az érintett, elhanyagolt földterület tulajdonosára. Sajnos az idén a 250-et is meghaladja azon intézkedések száma, melyek végén pénzbírságot szabtunk ki azokra, akik nem megfelelően gondozták a földterületüket. Úgy vélem, a parlagfű elleni védekezés egy olyan feladat, amit képtelenség kizárólag hatósági munkával megoldani. Minél több embernek kell tudnia arról, miért szükséges a parlagfű-mentesítés, amiben a jövő generációja, a fiatalok is segítségünkre lehetnek. Már akkor is eredményt érünk el, ha a környezettudatos diákok megosztják a tudásukat a családjukban, barátaik körében, és elmondják, milyen veszélyeket rejt magában ez a gyomnövény – hívta fel a figyelmet Román István.

A megelőzésre óriási szükség van. A probléma súlyosságát mutatta be a Pénzcentrum nemrég megjelent cikke is, melyben arról számoltak be, hogy Magyarországon 3,5 millióra tehető az allergiások száma, ráadásul közülük 1,5 millióan a parlagfű pollenjére érzékenyek. Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) korábbi felmérése szerint a lakosság mintegy 20 százaléka szenved orvos által diagnosztizált pollenallergiában, de egyes becslések szerint akár a magyarok 30 százaléka is érintett lehet. Bár a felmérések között előfordulnak különbségek, az elmúlt 25 évben megkétszereződött az allergiások száma.

Tudatos fiatalok

– A NÉBIH-nek óriási öröm, hogy Szabolcs-Szatmár-Beregben kvázi hagyománnyá vált e környezetvédelmi verseny megszervezése, és a fiatalok tudásának bővítése mellett rávilágítanak a parlagfű elleni védekezés fontosságára – ezt már Várszegi Gábor mondta el a jelenlévőknek. Az igazgató kiemelte, minden évben sok csapat méri össze tudását a vetélkedőn, ami azt bizonyítja, a fiatalok rendkívül tudatosak a környezetvédelmi kérdésekben.

– Ezt a szemléletet az ifjú generációja továbbadhatja a környezetében, ami szintén nagyon fontos, mivel hiába fáradozunk a parlagfű visszaszorításán már hosszú évek, évtizedek óta, csak hatósági intézkedésekkel nem érhetjük el a kívánt eredményt. Az embereknek önszántukból, a saját egészségük érdekében kell tenniük azért, hogy gátat szabjunk e veszélyes gyomnövénynek – tudatta Várszegi Gábor.