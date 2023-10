A közelgő mindenszentek, halottak napja alkalmából azok is meglátogatják a hozzátartozóik sírjait, akiknek máskor erre kevesebb lehetőségük van. Mindenki elcsendesedik egy kicsit, és könnyekkel, gyászba öltözött lélekkel emlékezik a szeretteire. A temető is különleges ruhát ölt, krizantémcsokrok, színes koszorúk, rebegő fényű mécsesek jelzik a kegyelet napját.

Este 8-ig lesz nyitva

– A temetők forgalma nagyon megnő ilyenkor, így hosszított nyitvatartással lehet a hozzátartozóknak az Északi temetőbe is ellátogatni – mondta Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Temetkezési Kft. ügyvezetője. – Szombattól csütörtökig reggel 7 órától 20 óráig tart nyitva az Északi temető. Négy kapun lehet belépni, záróra után viszont csak a Pazonyi úti teherportánál lehet elhagyni a temető területét, ahol 24 órás portaszolgálat van. A temetőbe kutyát vagy más állatot bevinni nem szabad, kivételt képeznek a vakvezető, segítő- és munkakutyák a megfelelő igazolás bemutatásával. A gondnokság október 28-án, szombaton és 29-én, vasárnap 10 órától 15 óráig tart ügyeletet. Október 30., hétfő és 31., kedd munkanapnak számítanak, és ügyelet is lesz 8 órától 17 óráig, valamint november 1-én, szerdán 7.30-tól 17 óráig tartunk ügyeletet. A gondnokságon ügyeleti időben kizárólag sírhelyújraváltásra van lehetőség a sírhely felett rendelkezők vagy írásbeli meghatalmazottjaik számára, a temetőlátogatók pedig felvilágosítást kérhetnek sírhellyel kapcsolatban. November 3-án áll vissza a rendes nyitvatartás, azaz 7 órától 17 óráig lehet látogatni a temetőt – részletezte az ügyvezető, és megjegyezte: akik autóval szeretnének behajtani, november 1-én 7 óra és 10 óra között tehetik meg, ezen a napon ingyenesen, de 11 óráig el kell hagyni a gépjárművel a temető területét. A vidéki temetőknél nincs változás, időkorlát nélkül lehet látogatni a sírokat. Felhívják a hozzátartozók figyelmét, hogy ilyenkor fokozott figyelemmel látogassák a temetőket, hiszen a tömegben sajnálatos események is előfordulhatnak.

Fotó: Huszár Márk



– Az Északi temető 33 hektár területű. Sajnos azt nem tudjuk megállapítani, hogy ki milyen céllal megy be a sírkert területére, és nincs senkinek jogköre megkérdezni, hogy a szeretteihez mennek-e kegyeletet leróni, vagy bármilyen más célból látogatnak el, esetleg eltulajdonítják mások vagyontárgyait. Ezért is nehéz az elkövetőket fülön csípni. Hiába vannak kamerák kihelyezve a temető több pontjára, ezeket mi nem nézhetjük kegyeleti okokból, és az adatvédelmi törvény előírásainak betartása miatt sem. Meghatározott ideig kell megőriznünk a felvételeket, és csak rendőri határozatra adhatjuk ki a hatóságnak. Abban az esetben, ha virág, váza, koszorú vagy mécsesek tűnnek el, akkor azok legtöbbször ki sem kerülnek a temető területéről, hanem átvándorolnak az egyik sírról vagy urnáról egy másikra, vagy a bemosóról elveszik a csokrokat, és elviszik a saját szeretteik sírjára – részletezte Pénzes Tibor, és felhívta a figyelmet arra, hogy ha valakinek eltulajdonítják az értéktárgyát, akkor legelőször rendőri bejelentést kell tenni.

Égető biztonság

– Sajnos az „álvállalkozók” is megjelennek ilyenkor a temetőkben, akik engedéllyel, szakképesítéssel nem rendelkeznek. Megbízás előtt mindenképpen ellenőrizni kell, hogy kikkel tárgyalnak a hozzátartozók egy-egy munka elvégzéséről – fogalmazott az ügyvezető, és azt is kifejtette, hogy zárás után a kollégáival mindig körbemennek a temetőben, és megnézik, hogy nincs-e olyan tűzveszélyes helyzet, amiből még nagyobb baj lehet.

– Eloltjuk azokat a mécseseket, amelyeket nem jól helyeztek ki, vagy esetleg már a lángra kapott koszorúkat – részletezte, és nyomatékosította: a koszorún meg­gyújtott gyertyákat csak addig égessék a hozzátartozók, amíg ott vannak a sír vagy urna mellett, ne hagyják őrizetlenül, és ajánlott a száraz avart elsepregetni a sír mellől.

Főhajtás a hősök előtt

– A Hősök temetőjében november 2-án, csütörtökön megemlékezünk ünnepi mécsesgyújtással a háború hőseiről. Több mint 2800 sírban, 14 nemzet első világháborúban elhunyt katonái nyugszanak békésen egymás mellett. Olyan sírok ezek, melyekben egy apa, fiú, férj vagy vőlegény alussza örök álmát, aki hazavágyott és akit hazavártak. A nyíregyházi önkormányzat támogatásával, civilek és civil szervezetek segítségével 2800 darab mécses gyújtásával tisztelgünk a hősök előtt. Az ünnepség 15 órakor kezdődik római katolikus liturgiával – mondta az ügyvezető.

Vigyázzunk jól az értékeinkre!

Mindenszentek és halottak napja közeledtével sokan útra kelnek a sírkertekbe, de nem szabad elfelejteni, hogy ez az időszak veszélyeket is rejthet magában. A vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője az áldozattá válás elkerülésére hívja fel a figyelmet. Ne hagyja a kocsiban! – Azért, hogy a megemlékezést ne árnyékolja be jogsértés, azt javasoljuk, hogy mindenki csak annyi pénzt vigyen magával, amennyire feltétlenül szüksége van – mondta dr. Kovács Attila, hozzátette: a rendőrség fokozott óvatosságot kér a temetőkben és azok környékén.

Fotó: Pusztai Sándor



– A táskájukat egy pillanatra se hagyják őrizetlenül a síroknál, s lehetőleg a kijelölt, őrzött parkolóhelyeket, kerékpártárolót vegyék igénybe. Az autó utasterében, látható helyen ne hagyjanak értéktárgyat, azokat tegyék be a csomagtartóba! – A zsúfolt helyeken, autóbuszokon számítani lehet a zsebtolvajok megjelenésére is, ezért kérjük, legyenek elővigyázatosak. A táskájukat zárják be, az értékeket tegyék a belső zsebbe, a táskát pedig tartsák testközelben – sorolta az alezredes. – Ha mégis baj történne, azonnal értesítsék a rendőrséget.

Ne megszokásból, rutinból közlekedjenek

A leglátogatottabb sírkertekben rendőrök és polgárőrök is figyelnek majd a biztonságos közlekedésre, amit egyes helyeken karos forgalomirányítással, forgalomtereléssel is segíthetnek – tudatta a vármegyei rendőr-főkapitányság. Kérjük, hogy senki ne megszokásból közlekedjen, figyelje a közúti jelzőtáblákat és az útburkolati jeleket, valamint a rendőrök és a polgárőrök jelzéseit.

– Javasoljuk, hogy ellenőrizzék gépkocsijuk műszaki állapotát, s ha még nem tették, a biztonságos közlekedés érdekében szereltessék fel a téli gumikat. A balesetek megelőzése érdekében minden esetben az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek, figyeljenek egymásra – kérik.

