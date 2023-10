Az ősz beköszöntével egyre hidegebb van, de a szeszélyes időjárásban egyik nap melegünk van, a másik nap fázunk. Azokban a házakban, lakásokban, ahol egyedi fűtésrendszer, kazán van, ott nem kell másokhoz alkalmazkodni, csak gondolunk egyet, és benyomjuk a gombot. Természetesen némi karbantartási, ellenőrzési és takarítási munkálatokat érdemes előtte végezni. Azonban a távhős lakásoknál már nem ilyen egyszerű a szezonkezdet.

Egyedi igények

A Nyírtávhő ügyvezető igazgatója, Joó László tájékoztatta napilapunkat, hogy a hivatalos fűtési időszak szeptember 15-én kezdődött el. Ez azt jelenti, hogy ettől az időponttól a lakóközösségek közös képviselőiken keresztül igényelhetik a fűtési szolgáltatás beindítását. Ekkorra már a rendszernek készen kell állnia, a karbantartásokat be kell fejezni. A közös képviselők írásban, e-mailben, faxon vagy akár személyesen is jelezhetik az igényeket, ezért is fordulhat elő, hogy van olyan lakótömb, ahol már melegek a radiátorok, és van, ahol még nem.

– Október hónaptól már fűtési részfizetéseket is tartalmazni fognak a számlák azoknál a fogyasztóknál, akik nem éves szinten kiegyenlített számlázással fizetnek – részletezte az ügyvezető igazgató, és felhívta a figyelmet arra, hogy a fűtési rendszer beindulásakor minden esetben ellenőrizni kell a termosztatikus szelepek állapotát, mert ha erősen elszennyeződött, lerakódott vagy meghibásodott a szelep, akkor nem szabályozható a fűtés.

Csiki Roland, a Korányi utca egyik társasházának a közös képviselője elmondta, hogy minden évben a lakók igényei szerint kéri meg a fűtés beindítását, de idén még senki nem jelezte.

– Nálunk 20 lakás van, különböző szükségletekkel, így sokszor nehéz elérni, hogy mindenkinek jó legyen. Kirakok egy papírt a lépcsőházban a hirdetőtáblára, hogy mindenki írja le, hogy kéri vagy nem kéri a fűtés bekapcsolását. Ha többen szeretnék, akkor megrendelem. E-mailt írok a Nyírtávhőnek, és már aznap vagy másnap be is kapcsolják a fűtést. Természetesen nehéz mindenkinek megfelelni, más az igénye egy kisgyerekes családnak, vagy időseknek, vagy olyanoknak, akik szinte csak aludni járnak haza. Ha valaki nem akarja még fizetni a fűtést, akkor le tudja tekerni a radiátort – részletezte a közösképviselő, és megjegyezte: valamennyivel megemelkedik akkor is a számla, de lehet szabályozni a fűtést.

KM