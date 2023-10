Pozitív a visszhangja szakmai berkekben annak a rendezvénynek, melyen sikeresen jutottak ötről a hatra a szervezők: a VI. Plan-net.hu Településfejlesztési Konferencia a kétnapos programsorozat része volt.

– Először 2010-ben adtunk otthont a konferenciának. Az eredeti szándékok szerint kétévente esedékes, országos léptékűnek és színvonalúnak szánt, alkalmanként egy-egy fókusztémára koncentráló eseményt legutóbb 2018-ban bonyolítottuk le. Az esedékesség évében felgyorsuló járványhelyzet, a covid ellehetetlenítette a rendezést – említette Végh József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Építész Kamara és a Plan-net.hu Építőipari Mérnöki Hálózati Klaszter elnöke, főszervező. – Mostanra értek meg a feltételek az újabb programra, amit közel egy éves előkészítő munka előzött meg. Az előzmények tükrében a konferencia az „Építészet és urbanisztika a covid után – veszteségek, eredmények, jövőkép” címet kapta és az előadások is ehhez a tematikához igazodtak.

A konferenciának kialakult egy szakmai törzsközönsége, de az aktuális témák révén sok új érdeklődő is érkezett, így aztán százhuszan vettek részt a konferencia első napján.

– A viszontlátás és egymásra találás öröme számos formát ölt, amihez már az előző napi szakmai vacsora, a kávé- és ebédszünetek, valamint a rendezvény levezető programjának szánt szakmai kirándulás biztosított megfelelő keretet. Ez a járulékos elem legalább olyan fontosságú, mint a lényegi szakmai tartalom és a szellemi építés lehetősége, ami együtt tette emlékezetessé a rendezvényt.

A konferencia résztvevői néma felállással tisztelegtek Radványi György munkássága, ezzel együtt minden elvesztett covid áldozat emléke előtt. Az Ybl-díjas építészről munkatársa, Majoros Ádám építész tartott méltó visszaemlékezést. Szó volt a covid időszakban született szellemi összegzésekről, a megjelent szakmai kiadványokról, melyeket a szerzők mutattak be a hallgatóságnak: a Körmendy Imre, a Magyar Urbanisztikai Társaság örökös tiszteletbeli elnöke „Urbanisztikai reflexiók”, Kulcsár Attila DLA, Ybl- díjas építész „Nyíregyháza, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg modern építészete”, valamint dr. Bajnai László „Fenntartható urbanisztika” című könyve ihlette az előadásokat.

Dr. Szabó Tünde kormánybiztos, országgyűlési képviselő az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna és vármegyénk fejlesztéséről beszélt, majd Nyíregyháza és Debrecen aktuális településrendezési, fejlesztési kérdéseiről hallhattak tartalmas összegzéseket a résztvevők Kovács Rita és Gábor István főépítészek tolmácsolásában. Különleges és szokatlan témát, egyfajta befejezetlen történet bemutatását vállalták fel Végh József és Jambrik Imre építészek „Tokaj-Hegyalja VAK - a Világörökségi Arculati Kézikönyv előtanulmányának margójára” színes előadásukkal. Kosztolányi Konrád, illetve Szatmári István alelnökök jóvoltából a rendezvény névadója, a Plan-net.hu Építőipari Hálózati Klaszter és a Területi Építész Kamara, valamint a fő támogatók, így mindenekelőtt a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Építész Kamara is bemutatkoztak.

– Kiemelkedően informatív és tartalmas volt Gombos Márk helyettes államtitkár „Építésügyi változások” című előadása, aki az Építési és Közlekedési Minisztérium háza tájáról hozott aktuális híreket, elsősorban a készülő társadalmasítás alatt lévő új építészeti törvény várható tartalmára és hatásaira utalva. A mai szándékok szerint a törvény várhatóan 2024. február elsejétől lép hatályba és négy korábbi törvényt fog egyesíteni, illetve más szemlélettel megújítani. Az előbbieken túl foglalkoztatja a szakmát a közeli napokban a parlament jóváhagyását követően várhatóan hatályba lépő, a társadalmasításon már túl lévő beruházási törvény, mely az állami építési beruházások rendjét szabályozza a jövőben – mondta Végh József, aki elismerte: – A tematikában kicsit túlvállaltuk magunkat, de a konferencia zárórészében is mértékadó és hiánypótló előadások következtek. „Taktikai városfejlesztés” címmel Kézy Béla, a MEGAKOM Kft. vezető tanácsadója, „TOP-os fejlesztések a közösség szolgálatában” címmel Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel, valamint Lengyel István Ybl-díjas építész számolt be egy Debrecen városközpontját érintő kiemelt projekt terveiről. A Nyíregyházi Egyetem rektora, dr. Szabó György mutatta meg új arcát egy érdekfeszítő előadás keretében „Fenntartható településfejlesztés - Ígéret, vagy realitás?” címmel, amit a Magyar Térinformatikai Társaság főtitkáraként is jegyzett. „Közösségi gondolkodás az építés világában – a klaszterfejlesztésben rejlő lehetőségek” címmel Volford László, a szegedi Építő Kitt Klaszter hálózatfejlesztője, valamint Fülep Attila, a MAPEI Kft. mérnök tanácsadója beszélt a covid által megtépázott közösségek, emberi és szakmai kapcsolatok tudatos újraépítésének, megerősítésének fontosságáról.

Bátori és szalkai vizit A programsorozat második napján közel harmincan megtekintették a nyírbátori minorita és a református templomot, illetve az ezeket összekötő várostörténeti sétányt, továbbá a mátészalkai megújult műemléki református templomot, valamint a Makovecz Imre építész nevéhez köthető Képes Kávéházat. A látogatást szakavatott kísérők és vendéglátók, így Becsei Miklós református lelkész és Pénzes Ottó helytörténész, iskolaigazgató átlagon felüli, élményszámba menő idegenvezetése és tájékoztatója, Szatmári István építész műemléki látásmódú hozzászólásai, valamint Végh József építész, kamarai elnök, főszervező tervezői érintettségén alapuló visszaemlékezései tették emlékezetessé mindkét helyszínen.