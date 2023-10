Tovább folytatódott a még 2018 októberében elindított polgármesteri fásítási program Nyíregyházán, ezúttal a Bujtosi Városligetben (a kosárlabdapálya mögötti, és a záportározó melletti területen) ültettek el facsemetéket: két darab örökzöld tölgyet, három darab kínai mamutfenyőt és két darab kaukázusi szárnyas diót. A hétfő délutáni faültetésen jelen volt dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, valamint dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere is.

Dr. Kovács Ferenc kiemelte: az elmúlt években több ezer facsemetét ültettek el a vármegyeszékhelyen, emellett a város büszke az Ültess egy fát a holnapért! elnevezésű és kezdeményezésre és az Újéletfa-liget kialakítására is. Hozzátette, a polgármesteri fásítási program 2018 óta működik, ehhez pedig folyamatosan csatlakoznak a helyi cégek és vállalkozók is.

– Büszkék vagyunk arra, hogy városunkban ötvenkét hektárnyi parkerdő található, és hogy a zöldfelületek nagysága megközelíti a kétmillió négyzetmétert. Az elmúlt 10 évben elültettünk közel 130 ezer fát, de ezek egy részét a vandálok kitépték, tönkretették, így most már előnevelt fákat ültetünk ki már egy jó ideje. Ezek költsége azonban jóval nagyobb, így örömmel vettük, hogy a faültetési programjainkhoz helyi cégek és vállalkozások, szervezetek is csatlakoztak az évek során. Most például a vármegyei kereskedelmi és iparkamarával közösen ültetünk el hét darab előnevelt fát – mondta a Bujtosi Városligetben dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, aki hozzátette, a polgármesteri fásítási programot folytatni fogja az önkormányzat.

– Ahol utat építünk, az mindig párosul egy zöld fejlesztési résszel is – emelte ki dr. Kovács Ferenc.