Dr. Kovács Ferenc polgármester kedden a közösségi oldalán jelentette be: folytatódik a Tiszavasvári úti felüljáró felújítása, a tervek szerint december 15-ig elkészül a belváros felőli szakasz útfelújítása, valamint az Erőmű felőli oldal járdafelújítása is. „Ez is annak az összetett, több ütemben megvalósult fejlesztési koncepciónknak a része, amely magában foglalta a Mező utca–Bethlen Gábor utca–Vasgyár utca csomópont fejlesztését, a Derkovits utca két ütemű felújítását, a Tiszavasvári út–Derkovits utca csomópont átépítését, valamint az önkormányzat kezdeményezésére, a 36. sz. főút Nyíregyháza–Záhony vasútvonal feletti felüljáró átépítését is a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában”.