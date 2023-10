Mint elhangzott, kórházunk országosan is kiemelkedő munkát végez ezen a területen; dr. Szűcs Attila főigazgató köszöntőjében kiemelte, a belgyógyászat a betegellátás alapját képezi, ezért a kórházvezetés igyekszik minden erőforrást, a diagnosztikához és a terápiához szükséges eszközöket és a munkaerőt biztosítani hozzá. Majd elismerően szólt a IV-es belgyógyászat munkatársainak szakmai tudásáról, elkötelezettségéről. A háromnapos találkozót, melyen orvosok, szakdolgozók és az alapellátás is részt vett, ez a részleg szervezte dr. Gaál Zsolt főorvos irányításával.

Rohamosan fejlődő szakág

– A diabetológia az a terület, ahol mindig vannak újdonságok, és van mit megismerni. Sajnos nem sikerült megállítani a cukorbetegek számának növekedését, Magyarországon 740 ezer vagy ettől is több cukorbeteg él. A betegség alattomos, sokszor 10-15 év is eltelik a megjelenésétől a felismeréséig. Ez alatt az idő alatt pedig súlyos szövődmények alakulhatnak ki az érrendszerben. Ezért a cukorbetegség prevenciójáról is szó lesz a konferencián. Bizonyos esetekben, ha egy gyerek túlsúlyos vagy más rizikója van a diabétesznek, lehetne mérni rendszeresen a vércukorszintjét, mert sajnos gyerekeknél is előfordul, hogy évtizedek múltán derül ki a betegség, amikor már a súlyos szövődményekkel is számolni kell. A megelőzést egészen kis kortól el kell kezdeni, hogy a helyes táplálkozás és a rendszeres mozgás a felnőttkori életvitel természetes része legyen – hangsúlyozta dr. Gaál Zsolt főorvos. Hozzáfűzte, a diabetológia egy gyorsan fejlődő ága a belgyógyászatnak, vannak új perspektívák, például új gyógyszerek a terápiás palettán, melyek már nemcsak a vércukorszintet csökkentik, hanem javítják a szív- és érrendszer vagy a vese állapotát. A cukorbetegség olyan anyagcserezavar, amikor a szervezetben nem termelődik kellő mennyiségben a sejtek cukorfelvételének szabályozásában kulcsszerepet játszó hormon, az inzulin, vagy pedig nem hat megfelelően, s ha nem kezelik, korai halálozást vagy életminőség-romlást okoz. A legtöbbet az időskori, a fiatalkori és terhességi diabéteszről tudunk, és van, amikor a genetika áll a cukorbetegség hátterében. Ez utóbbi csoportban már a diabétesz okát pontosan ki lehet mutatni, és személyre szabott terápiát alkalmaznak a betegnél.

Naprakész információk

A nyitónapon a jelenlévőket dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke és Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere is köszöntötte. Jelenlétükkel elsősorban a szakdolgozók, orvosok munkáját szerették volna megköszönni. A vármegye és a város vezetői a lakosság egészségmegőrzését szolgáló programokban és fejlesztésekben segítő partnerek.