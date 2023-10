Éves átlagban a káresemények tizedéhez vonulnak, támogatva ezzel a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók munkáját. Elismerve a megyei önkéntes tűzoltó mozgalom másfél évszázados áldozatkész tevékenységét – az emberek életének, testi épségének, anyagi javainak, a gazdaság és a természeti környezet értékeinek hatékonyabb megóvása érdekében tett erőfeszítésüket – az egyesületeket bemutató cikksorozatot indítottunk Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő segítségével. A tűz elleni védekezést önként vállalók közül most a csarodai egyesület mutatkozik be, majd újabb és újabb szervezet életébe tekinthetünk be.

Király Lajos 2008 őszén, mint önkormányzati képviselő kapta feladatul, hogy a településen szervezzen egy olyan civil egyesületet, melynek fő tevékenysége a közrend, a közbiztonság megerősítése, illetve a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátása legyen.

Sikeres toborzás

A később elnökké választott pedagógus szakember széleskörű ismeretségét kihasználva toborzott és a korábbi tanítványai nagy számban jelentkeztek felhívására, majd 42 taggal alakult meg az egyesület.

Nagyban segítette a szervezést, hogy az 1980-as években egy igen jól szervezett tűzoltó csapat működött a településen, s egyik tagjuk – Szakács Sándor - elvállalta az alelnöki, s egyben a tűzoltó parancsnoki beosztást is. Tevékenységük első hónapjaiban polgárőrök tettek alapvizsgát, s megkezdték a rendszeres járőrszolgálatokat, a Vásárosnaményi Rendőrkapitányság, s a közeli Barabási Határrendészeti Kirendeltség irányításával, s a rendőrséggel kötött együttműködési szerződés alapján. Egy éven belül a tagságból tizenhatan végezték el a 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot, s vizsgáztak eredményesen. A működési pályázatok révén egyre több védőfelszereléshez, szakmailag nélkülözhetetlen felszereléshez jutottak.

Folyamatosan képzik magukat

Nagy előrelépést jelentett, amikor Csepely Zsigmond tűzoltó ezredes akkori megyei igazgató kezdeményezésére egy német adományból az egyesület tulajdonába kerülhetett egy Mercedes gyártmányú gépjárműfecskendő, amely az eredményes vonulásaik alapeszközévé vált.

A Csaroda ÖTE a Bereg keleti harmadában egy olyan területen működik, ahová a hivatásos vagy önkormányzati tűzoltók legalább 14-15 perc alatt érnek ki. Rendelkeznek a katasztrófavédelemnél is rendszeresített EDR rádióval is, amely a kommunikációt segíti. Büszkék arra, hogy több tagjuk az önkormányzati, illetve a hivatásos tűzoltóságokhoz kerülve is megállják a helyüket. A szakmaiság erősítésnek jegyében többen technika kezelői- és tűzoltásvezetői tanfolyamokon vettek részt, mindannyian sikeresen.

Eredményes beavatkozások

A környező településekről is egyre több fiatal lép be egyesületbe, akik így nemcsak szakmai, hanem baráti közösségre is találnak. A Csarodai Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, a Lónyai Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, annak létrejötte óta szoros együttműködést alakított ki.

Az egyesület évente jelentős számú vonulást hajt végre, különösen a viharkárok (fakidőlések, tetőrongálódások) kapcsán, de közúti baleseteknél, kéménytüzeknél, szabadtéri tüzeknél is nagy számban voltak eredményes beavatkozásaik.

A 2019-es egész vármegyét sújtó vihar kapcsán Nyírmada és Pusztadobos településeken több napon át végeztek tetőfóliázási és műszaki mentési feladatokat, melyekért a polgármesterek elismerését is megkapták. Egyik fő támogatójuk – Dr. Bors Zsuzsa és családja – jóvoltából sok olyan használt, de jó állapotú felszerelést kaptak adományként Németországból, amelyek megkönnyítik, segítik munkájukat. Legértékesebb adományuk egy MAN gyártmányú 16 tonnás, terepes multifunkciós gépjárműfecskendő, melyet ugyan még nem sikerült rendszerbe állítani, de a gyermeknapi, vagy települési rendezvények színesebbé tételére kiválóan alkalmas. A gyerekek nagyon szeretik és lelkesen érdeklődnek a felmálházott felszerelések iránt.

A világjárvány időszakában az önkéntes tűzoltók fertőtlenítési tevékenységekbe kapcsolódtak be önkormányzati és más intézmények területén végzett munkájukkal. A hivatásos szervekkel együttműködési megállapodás alapján kiváló szakmai és emberi kapcsolatokat ápolnak, s kivívták a helyi, járási vezetés, illetve más partnerek (iskolák, civil egyesületek, egyházak) elismerését is.

Fotók: ÖTE