– A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár és a Sóstói Múzeumfalu közös pavilonban mutatta be vármegyénk kincseit az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon és Vásáron – tájékoztatta lapunkat a múlt hétvégi budapesti rendezvényen személyesen részt vevő Baracsi Endre.

Több ezer látogató

A vármegyei közgyűlés alelnöke szerint a három nap alatt a több ezer látogató számára szerettek volna igazi szatmári, beregi, szabolcsi hangulatot bemutatni, és olyan vizuális, kulturális és gasztronómiai élményeket átadni, amelyeket még hosszú hetekig felidézhetnek otthonaikban is.

– Magunkkal vittük az értéktár szinte minden csodáját különböző formákban, és természetesen, amit lehetett, meg is tapasztalhattak az érdeklődők, hiszen megkós­tolhatták a szatmári szilva­lekvárt, az abból készült porlós süteményt, a szabolcsi almából készült almalekvárt, gyümölcslevet, aszalt gyümölcsöket, édes akácmézet vagy akár a mérki szalonnát és kolbászt. A Sóstói Múzeumfalu szakembereinek köszönhetően az is kiderült, hogyan is készül a kendermagból vászon, azaz bemutatták a kenderfeldolgozás folyamatát. Ráadásul mindezt autentikus paraszti környezetben és az ahhoz illő ruházatban. A gyerekek és főleg a kislányok számára ez hatalmas élmény volt, hiszen itt nemcsak találkozhattak a népmesékből ismert eszközökkel, úgy mint az orsó vagy a guzsaly, hanem ki is próbálhatták azokat – sorolta Baracsi Endre.

Vármegyei különlegességek

Az OMÉK forgatagában számos vármegyei kiállító is jelen volt, így a látogatók a Szatmár-Bereg kincseiből Tuzsértól Panyolán, Beregdarócon és Géberjénen át Nyíregyházáig találhattak érdekességeket. Kóstolhattak, vásárolhattak almából, szilvából készült termékeket, édes nagydobosi sütőtököt, és mindent, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg.

A vásáron a nyíregyházi Verebélyi János vállalkozása is képviseltette magát egy standdal. Mint azt a cégvezető lapunknak elmondta, a Zimony utcai élelmiszer­üzemükben készült teákat, fűszereket és különféle gyümölcsökből előállított termékeket, illetve a „repis” ajándéktárgyaikat igyekeztek népszerűsíteni a fővárosi vásáron.

– Van egy újításunk is, így az újrahasznosított alumíniumból készült kulacsainkat is bemutattuk az érdeklődőknek. Ennek a célközönsége a nagyobb dolgozói létszámmal működő vállalkozások. Minden egyes dolgozónak tudunk adni egy kulacsot, a címkére rányomtatjuk a nevet, valamint a vállalkozás logóját, ezekhez különféle gyümölcskoncentrátumot is tudunk adni. Így a dolgozók a cégvezetéstől kapnak egy névre szóló kulacsot, amiből munka közben ihatnak. Ez a termék abszolút környezettudatos, ami egyre inkább előtérbe kerül a vállalati kultúrában – fogalmazott Verebélyi János, aki hozzátette, a kulacs fantázianeve az EKO-sip, vagy EKO-korty.

Tudnivalók az OMÉK-ról

Valódi vidéki kavalkáddal, izgalmas gyermekprogramokkal, zenés és táncos fellépőkkel, állatbemutatókkal, hazai kézműves termékekkel, feledhetetlen gasztroélményekkel várták a látogatókat az idei, 81. OMÉK-on, a Hungexpón. Az eseményt kétévente rendezi meg az Agrármarketing ­Centrum az Agrárminisztérium égisze alatt, célja pedig nem más, mint egy színes, családi program keretében bemutatni a hazai agrárium és ­élelmiszer-gazdaság teljes spektrumát. Az OMÉK természetesen a szakmai látogatókat is éppúgy várja, mint a nagyközönséget, hiszen kitűnő alkalom arra, hogy az agrárgazdaság jeles képviselői kapcsolatot építsenek hazai és külföldi beszerzőkkel, illetve üzleti lehetőségeket találjanak. Az OMÉK számos szakmai találkozónak, előadásnak és díjátadónak is otthont adott az idén is. Több száz négyzetméteren mutatkozott be az Agrármarketing Centrum exportfejlesztési projektje, a Hungarian Food Business Program. A mintegy 30-50 céget felvonultató közösségi standon lehetőség nyílt arra, hogy a környező országokból érkező, az Agrármarketing Centrum által felkutatott üzleti partnerekkel ismerkedjenek meg a vendégek.

A nyíregyházi Alanex Kft. is jelen volt a fővárosi OMÉK-on

Forrás: Verebélyi János archívuma

– A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ, a szerk.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezete is bemutatkozott és kínálta a vendégeknek a finomabbnál finomabb portékáit és egyedi különleges termékeit. Az egyesület standjához látogató érdeklődők megkóstolhatták a panyolai szilvalekvárt, aszalványokat, pálinkákat, melyeket Panyolán, a szervezet székhelytelepülésén készítettek a gondos gazdák. A panyolai termékeken túl a „Minden Ami Szatmár-Bereg Egyesület” számos Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település ízletes finomságaiból és valódi kézműves termékeiből vihettek haza a kiállításon részt vevők – osztotta meg tapasztalataitPanyola polgármestere, Muhari Zoltán, a FATOSZ vármegyei egyesületének elnöke.