Negyed évszázada dolgozik az intézményegyüttes és jogelődje kötelékében Mészáros Szilárd, aki tíz esztendeje a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója. A Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online podcastvendégeként megjegyezte: hihetetlenül gyorsan elrepült ez az idő.

Mérföldkőhöz érkeztek

– Amikor kineveztek a VMKK élére, volt egy kiindulópont, próbáltunk egy új stratégiát érvényesíteni, amit azóta valóra váltottunk. Jók a mutatóink: sok a telt házas előadás, a fellépő művészek örömmel jönnek hozzánk. A közönség soraiba az ország különböző pontjairól érkeznek, sőt, előfordul, hogy a koncert vagy a színházi élmény a határon túlról is vonzza az érdeklődőket. Az agorajellegnek és a korszerű technikai felszereltségnek köszönhetően szinte minden típusú programot meg tudunk rendezni. Az évente visszatérő, megszokott elemeket igyekszünk minél nívósabb módon lebonyolítani, eközben pedig törekszünk az újdonságokra is.

Az Experidance: Fergeteges – Sissi legendája című előadására minden jegy elkelt, nagy sikert aratott az Erzsébet királynéról, I. Ferenc József császár feleségéről szóló táncprodukció.

– A finanszírozás és a technikai kiszolgálás szempontjából is mérföldkő az életünkben az Experidance egyedi fellépése, ilyen típusú műsort még nem adtak elő a VMKK-­ban. Nem csak a címében volt fergeteges... – jelentette ki Mészáros Szilárd, aki a sokszínűség érzékeltetéseképpen felvillantott néhány olyan eseményt, ami a legkülönbözőbb korosztályoknak szólt az elmúlt időszakban: Apacuka-koncert, nemzetközi ásványbörze, Szépkorúak Akadémiája, Nyugdíjas Ki mit tud?. A látogatói rekordot az első alkalommal megrendezett program jelentette.

Tizenötezer látogató egy napon

– Szeptember 9-én Lego Játékváros lett Nyíregyházából. Nem csak a Kossuth tér és a sétálóutca telt meg, a Váci Mihály Kulturális Központban a pincétől a padlásig minden a legóról szólt. Bennünket is meglepett, hogy 15 ezren keresték fel ezen a napon az intézményünket. Összességében nem vagyunk sokan a VMKK kötelékében, de annál lelkiismeretesebb gárdát sikerült összehozni. Tizenhét közművelődési szakember dolgozik Butykától Borbányán át Jósavárosig, a tagintézményeinktől a központig. A pozitív visszajelzésekből merítünk erőt a további munkánkhoz.

Hozzájuk tartozik a Krúdy Art Mozi is, amely a TIT-székházban található.

– Mielőtt igazgató lettem, a mozi szakmai vezetője voltam, mindig is sokat jelentett számomra. Sikerült olyan modern digitális feltételeket kialakítanunk, amik minden igényt kielégítenek. Arra bátorítok mindenkit, aki még nem járt ott mozizni, próbálja ki, nem fog csalódni az élményben.

A Mészáros Szilárddal készült beszélgetés teljes egészében meghallgatható a www.szon.hu internetes felületen, a podcast fülre kattintva.