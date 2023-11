- Úgy gondolom, nem sok műhelynek van olyan felszerelése, ami az elektromos autók javítására is alkalmas. Nagy tudás kell ahhoz, hogy ezekhez a magasfeszültségű egységekhez egyáltalán bárki hozzáérhessen. A mi diákjainknak az ehhez szükséges szakma kitanulása nagyon hasznos lehet, viszont kellettek a megfelelő felszerelések. Ilyen nagy összegű adományt még nem kaptunk a szülőktől, elsősorban cégektől kaptunk jelentősebb adományt, támogatást. Minden befolyó összeget a diákok oktatási színvonalának növelésére fordítunk – mondta Bakó András, aki tájékoztatta lapunkat a Bánki Autó Teamről is: a csoport az országban egyedüliként nemzetközi futamok szerel és egyben versenyez is.

– Itt a diákok is autóba ülnek, de főleg javítanak, az új eszközök pedig hozzásegítik majd őket ahhoz, hogy nagyobb kedvvel jöjjenek a versenyekre, valamint motiváció lehet az is, hogy nemcsak a hétköznapi, rutin munkát végezhetik így el, hanem más, izgalmas feladatokat is megoldhatnak – tette hozzá az iskolai alapítvány elnöke. .

- Számunkra mindig nagy öröm, amikor olyan minőségű termékeket hozhatunk a diákoknak, amikkel megalapozhatjuk a jövőjüket – egészítette ki az elhangzottakat Szomolányi Márk, a Würth marketing vezetője, aki még elmondta: a cége számára az is lényeges, hogy olyan szerszámokkal ismertesse meg a diákokat, amelyekkel a jövőben a munkájuk során is találkozhatnak. Vállalatuk jelenleg Németország legnagyobb szereléstechnikai cége, és közel 84 országban van jelen. A szakembereket különböző eszközökkel, szerszámokkal látják el, amiket nagy odafigyeléssel gyártanak.

CSJ