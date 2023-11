Nincs olyan nap, amikor a Nyíregyházán élő tapasztalt szőlész, Bányai László ki ne látogatna nyírszőlősi kertjébe, hogy alaposan szemügyre vegye gyümölcsfáit és különleges fajtákban bővelkedő csemegeszőlő-ültetvényét. A késő őszi napfényben, jócskán az idei szüret után jártuk be a 82 esztendős kertész szeretett birodalmát. Hiába kopogtatott már a kertkapun fagypont közeli hajnalokkal a november, a tőkéken még mindig találtunk mézédes bogyójú, csemegézésre alkalmas fürtöket.

Jó év volt az idei év

Laci bácsi szerint az idei termőévre nem lehetett panasz.

– Tavaly a rettenetes szárazságban valósággal besült minden, de szeptemberben jött 100 milliméter eső. A növények, amik addig szenvedtek, elkezdtek nőni, de a bogyók már nem tudtak. Kirepedtek, és mind tönkrement, mert megtámadta őket a lisztharmat s a peronoszpóra, amit a jövő évi termés érdekében azon nyomban még az ősszel meg kellett „fognom” rézzel meg kénnel lemosásszerű permetezéssel. Aztán tavasszal sem ártott ezt a lemosó permetezést megismételni, mert enyhe tél volt, sok csapadékkal, ami a kórokozók fejlődésének kedvezett. Az idén nyáron a jó idő közepette járványszerű fertőzéssel lehetett számolni, ezért volt döntő a megelőző védekezés.



A szakértelem elengedhetetlen a kertészkedésben, szögezi le a Pácinból származó, az életre szóló szakmai alapokat két emberöltővel ezelőtt Sátoraljaújhelyen megszerző gazda, aki konkrét példával is szolgál. – „Kékkővel” hiába permetezett egész éven át egy közeli telektulajdonos ismerősöm a „pondrók” ellen, a szilvamoly hernyói minden gyümölcsöt tönkretettek a szenzációsan finom termést adó debreceni muskotályos szilvafáin. Nem véletlenül, hiszen a betegségek legyőzésére szolgáló rézgálic, mert ezzel permetezett, nem alkalmas rovarkártevők ellen. Az illető ezt sem tudta, s a sikertelenség fölötti mérgében azonmód kivágta mind az öt, eszméletlen szép fáját. Ilyen szinten nem lehet eredményesen kertészkedni – mondja Laci bácsi, aki fél évszázados kertészmúlttal a háta mögött ma is beleolvas a szakirodalomba, hogy naprakész legyen.

Amilyen szépek, olyan zamatosak is a szőlőszemek

Fotó: Galambos Béla

Nyomok a homokban

A szemfüles szőlész tavaly július 11-én a kert homokjában sok madárnyomot vett észre, melyek egy második éves, a távoli keletről származó szőlőfajtához vezettek. Gyönyörű fürtöket nevelt, amelyek legnagyobb csodálkozására már érettek voltak. Nagyon megörült, mivel ilyenkor még importszőlő sincs a piacon, de ez a fajta érett volt, és elképesztően finom zamatú. A darazsak is így gondolták, ezért a fürtök védelmében trükkös módszert vetett be ellenük a gazda. Félbevágott dinnyéket cukrozott meg, így csalogatta el a fürtöktől a darazsakat.

– A tejfölös pohárban tavalyelőtt hozzám került kis csenevész szőlődugványok a speciális ültetési módszerem nyomán nemcsak hogy megeredtek, de már első év nyarára ötméteres hajtást neveltek. Az oka pedig az, hogy ahonnan ez a szőlő származik, ott a nyár száraz és rövid. Ezért örökletesen kevesebb hőösszeg kell neki a terméshozáshoz. Amikor a többi szőlő tavasszal még meg sem mozdul, nem is könnyezik, ez a kora tavaszi fagyokra nem érzékeny szuper extra fajta már ki is hajt, jócskán megelőzve a legkorábbi klasszikus fajtát is. A fürtjei fehérek vagy pirosak, mézédesek, dekoratívak, s mivel ritkás szeműek, egészségesek is – sorolja Laci bácsi.

A Bányai-kert évtizedek óta a legkeresettebb csemegeszőlő-beszállító a nyíregyházi piacon, ám a minőségi nyírszőlősi fürtök megjelenését leső törzsvásárlók legnagyobb örömére a szuper extra fajta révén ezután minden eddiginél korábban juthatnak hozzá a közismert árus Lenke néninél Laci bácsi csodáihoz.