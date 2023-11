– Hálózatban érdemes gondolkodni. Integráltan, térségi szinten lehetnek sikeresek a turisztikai fejlesztések. Fontos, hogy a települések ne egymás konkurenciái, hanem partnerei legyenek ebben – szólította meg a polgármestereket dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő. Köszöntőjében utalt arra, hogy a Nyíregyháza-Tokaj között 2017-ben megépült kerékpárút volt az első láncszem abban a mára hosszúra nyúlt kerékpárút-hálózatban, ami évről évre rengeteg embert megmozgat, s nem utolsósorban vendégeket csalogat Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj Zemplén vármegyébe. Ma már a szakma egy nagy egységként tekint Nyíregyháza -Rakamaz-Tokaj térségre, a Bodrogzugra és a Zemplénre, s óriási potenciált lát az aktív turizmus kibontakozásában. A konferencián elhangzott, a minap Rogán Antal miniszter is megerősítette, hogy Hévíz mellett Tokajban szeretnék szélesíteni a turisztikai szolgáltatások körét azért, hogy a nemzetközi borvidéket 2026-ra a prémium kategóriába emeljék.

Útvonaltervezés

– A magyar GDP 2 százaléka a vendéglátóhelyek és szállásadók bevételéből jön, a hazai foglalkoztatás 8-9 százalékát adja ez a szektor, ami több mint 450 ezer munkavállalót jelent, ezért is lényeges a belföldi turizmus bővítése. A TOP plusz programban további források állnak majd rendelkezésre szolgáltatások kialakítására, az utak minőségének javítására – mondta el a nyíregyházi országgyűlési képviselő. Elhangzott az is, Nyíregyházát 80 kilométeres bicikliút szövi át. Timár, Balsa, Nagyhalász, Gávavencsellő pedig a Tisza mentén kínál kerékpáros túralehetőségeket, de ebből a szempontból a legkiemelkedőbb a Felső-Tisza vidéke, ahol mintegy 350 kilométer egybefüggő, kitáblázott kerékpárút-hálózat 15 megállóponttal, 5 helyen pedig szállással áll a turisták rendelkezésére.

– S persze ne feledjük azt sem, hogy a kerékpározás környezetkímélő közlekedési forma, kiváló sport a tekerés, az pedig, hogy biztonságos körülmények között biciklizhetnek az emberek, megkönnyíti a mobilitást – erről már a konferenciának helyszínt biztosító Rakamaz polgármestere, Bodnár László beszélt. Rávilágítva arra, hogy a kerékpárutak építése egy egészségesebb, tisztább, csendesebb, élhetőbb életérzést nyújt mindannyiunknak.

Révész Máriusz az Aktív Magyarországért felelős államtitkár egy víziót vázolt fel előadásában, amiből kiderült, az elmúlt években tempót váltott a program. Amellett, hogy az ország kiemelt turisztikai térségeiben megtervezték és több mint 2 ezer kilométeren kiépülhetett a biciklis úthálózat, nem állt meg a munka, folyamatosan törik a fejüket a nemzetközi trendekhez igazodó kerékpárosbarát újításokon is.

– Mielőtt útnak indulunk valahová, gondosan megtervezzük az útvonalat, a bringás is így van ezzel, oda megy, ahol szívesen látják a kétkerekű járgányával. A nagyobb szállásfoglaló portálokon, ha rá lehet keresni olyan szálláshelyekre, ahol bringáspont, kerékpárkölcsönzés vagy szerviz van, és egy éjszakára is lehet foglalni, biztosan oda megy a túrázó, mert komfortosan érzi majd magát. A Google kerékpáros útvonaltervezője ugyanilyen kényelmi szolgáltatás, de ide sorolom a MÁV járatain a kerékpártárolók kialakítását is. A rendezvényeink, a nemzetközi kerékpárosversenyek, a Tekerj a zöldbe! programsorozat népszerűsíti a sportot, s azt üzeni: mozogni jó! Bevezettük a kerékpárosbarát minősítést is, a címet eddig 750 vállalkozás kapta meg. Biztatom a szálláshelyeket, az éttermeket, hogy nevezzenek be rá, s nyerjék el a turisták bizalmát! – mondta az államtitkár, aki szerint a települések összefogása elengedhetetlen a térségi aktív turizmus fellendítésében, mint mondta, nem egy-egy város attrakcióit kell eladni, brandet kell építeni.

Nemzetközi cím Tokajnak

– Nagyon jó érzés volt az ENSZ Turisztikai Világszervezetétől átvenni azt az elismerést, ami Tokajt felhelyezte a turizmus nemzetközi térképére, öt földrész mintegy 260 települése közül választotta ki a Best Tourism Villages of 2023 címre a világörökségi borvidéket és központját. Magyar település először nyert ilyen rangos díjat – mondta el érdeklődésünkre Posta György polgármester. Hozzátette, Európából mindössze négy település került fel a listára. Tokaj-Hegyalja lüktető ereje, a történelmi város hangulata, világhírű borászata megérdemli a reklámot, s jó szívvel várja vendégeit,.

– A kerekezőknek jó hír, hogy rövidesen elkészül Mádig a kerékpárút, Bodrogkeresztúr irányában pedig Sátoraljaújhelyig el lehet majd tekerni. Több száz kilométeres hálózat épül ki, a Kopasz-hegyen is alakul a kör. Én magam is kerékpározom, s látom a helyiek nap mint nap használják a már kiépült, biztonságos bicikliutakat. Nagy előrelépés van a kölcsönzésben is, a vezetett túrákat biciklivel járják körbe a Tokajba érkezők, s közben élvezik a gyönyörű vidék természeti értékeit. A GINOP és a TOP egyaránt támogatta a kerékpárutas beruházásainkat, a folytatásról szóló terveket a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa elé már letettük.