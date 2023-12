A jövőt jelentő gyermekek egészségét fontosnak tartják a vadászok is, ezért rendezik meg már hazánkban évek óta az országos jótékonysági vadászatot minden évben december 27-én. Napjainkban már mindegyik vármegye vadászai csatlakoztak a mozgalomhoz, így a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élők is. A vadászatra jelentkezők regisztrációs díja jelenti azt az alapot, amit adományként felajánlanak a vármegyei kórházak ygermekosztályainak, de az ojv.hu portálon található egy adományvonal is, amelyen keresztül bárki segítheti a célok megvalósulását.

A Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetsége fogja össze vármegyénkben ezt a rendezvényt, a civil szervezet évek óta stratégiai partnere a jótékonysági vadászatnak. A korábbi évekhez hasonlóan az idén is négy helyszínen várják fácánvadászatra a segíteni, ugyanakkor kikapcsolódni kívánó vadászokat, akik talán még kimondottan örülnek is annak, hogy a karácsonyi ünnep után végre kiszabadulhatnak a természetbe, s egy jót sétálhatnak, a barátokkal találkozhatnak. A négy helyszín: Napkor, Demecser, Vásárosnamény, Nagyar.

A résztvevők valamennyi helyszínen 8 órakor gyülekeznek, a köszöntők és a balesetvédelmi oktatás után 9 órakor kezdődik meg az apróvadas társasági vadászat, ami a déli harangozásig tart, s utána következik a teríték elkészítése.

A tavalyi évben még felvidéki vadászok is részt vettek a napkori jótékonysági rendezvényen, s volt olyan fiatal résztvevő, akit azt követően avattak fel fácánvadásszá. Vásárosnaményba partiumi vadászokat várnak 2023-ban, ők is szeretnék segíteni a regisztrációs díjukkal vármegyénk kórházának gyermekosztályát. Vásárosnaményban összekötik a vadászatot a művészettel és a sporttal is, ugyanis vendégként jelen lesz Reviczky Gábor színművész és Hegedűs Csaba olimpikon.