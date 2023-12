Az interactos fiatalok Rotary feliratos cimkével ellátott Mikulás-csomagot rejtettek el, hogy örömöt szerezzenek ismeretleneknek is. A Rotary Mikulás pedig 770 csomagot osztott ki nyíregyházi intézményekben. Kiss Zsófia, a nyíregyházi Earlyact elnöke és Horváth Eszter, az Interact elnöke is eredményes programokról számolhatott be, melyekből kiderült, a Rotary-nak sikerül megszólítani a fiatalokat is, hogy mások felé forduljanak, segítsenek és amikor szükség van rá, lehajoljanak az elesettekhez.

Talentum Program

– A feleségemmel, Zsuzsával 2018-ban gondoltuk úgy, érdemes lenne létrehozni egy ösztöndíjat, amivel a tehetséges középiskolásokat támogatjuk – mondta a díjról Fekete Tibor, aki abban az évben látta el a Rotary elnöki teendőket. A terveket tett követte, és példaértékű összefogás eredményeként a Talentum Program révén minden évben a pályázatok elbírálását követően három kategóriában adnak át ösztöndíjat, különdíjat.

– A támogatóknak és felajánlásoknak köszönhetően már most kijelenthetjük, jövőre is lesz Talentum program, a több éves hagyomány nem szakad meg – tette hozzá. Tibor kérdésünkre azt is elmondta, minden 14 és 18 év közötti nyíregyházi középiskolában tanuló diák pályázhat, az ösztöndíjat pedig a további fejlődésükre kell fordítaniuk. Fekete Tibor hálás azért, hogy az őt követő elnökök (júliustól a következő év június végéig tart egy elnöki ciklus – a szerk.) is fontosnak tartották a programot és tovább vitték.

Az idei évben sport kategóriában megosztott első helyezett lett Csáki Lili, a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium kiváló karatékája és Laskai Gábor, a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium sakkbajnoka. Különdíjat kapott Varga Benjamin, a nyíregyházi Ridens-gimnázium diákja, aki több sportágban is nagyszerű eredményeket ért el. Természet- és humántudomány kategóriában első lett Szalacsi Máté, a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium diákja, aki a robotika területén nyújtott kiemelkedőt. Különdíjat kapott Ernest Attila, a nyíregyházi Bánki Donát Műszaki Technikum tanulója, aki több tantárgyi – matematika, történelem, magyar – versenyen ért el sikereket. Művészeti kategória idei díjazottja Molnár Attila, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium néptánc szakirányos diákja. Az Earlyract különdíját Lakatos Lajos Dominik, a nyíregyházi Kazinczy-iskola tanulója, az Interactét pedig Kovács Viktória nyírmeggyesi diák kapta.

Már ifjúsági bíró

Szerkesztőségünk kérdésére Laskai Gábor elmondta, a nagypapája tanította meg sakkozni, másodikos kora óta versenyez.

A Móra-iskola volt diákjait visszahívták, hogy 25 táblán adjanak szimultánt, s Gábor volt az egyetlen, aki győztesként zárhatott le egy partit. Ezt követően igazolták le az akkori Piremon SE-hez, ami most már Nyíregyházi Egyetemi Sakk Egyesület, az NB II.-ben szerepelnek, s Gábor értékes tagja a csapatnak, szorgosan gyűjti a pontokat.

– Sikerült letennem az ifjúsági bírói vizsgát, amiben szeretnék minél magasabb szintre eljutni. Természetesen szeretnék a sakkban is fejlődni – mondta a terveiről, a nagymesteri címmel kapcsolatos közbevetésre csak annyit válaszolt, egyszer majd talán. Az ösztöndíjat arra fordítja, hogy távolabb megrendezett sakkversenyekre is eljusson, magánórákat vehessen magasabb szintű sakkozóktól, s előfizetőként sakkos weboldalakon lehet tag, ami előnyökkel jár, valamint a sakk-könyveket is vehet. Gábor azt mondta, a logikus gondolkodásra épülő sakk egyéni sportág, nem mástól, csak önmagától függ, milyen szintre jut el és milyen eredményt ér el, ezért is szereti.