Idén harmincadik alkalommal hirdette meg a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyt a Szervező Bizottság és a Magyar Turisztikai Ügynökség, amire Vásárosnamény Város Önkormányzata ebben az évben is pályázatot nyújtott be. A Magyar Faápolók Egyesülete és az MTÜ közös döntése alapján Namény is díjat nyert egy kategóriában, amire nagyon büszke a lakosság.

A Nagydobost és Vitkát összekötő utat az 1920-as évek közepére látták el szilárd burkolattal, köszönhetően a lakosság áldozatkész munkájának. A két települést összekötő út Vitka belterületén az akkori Aranykalász útban folytatódott, Vásárosnamény közelsége pedig indokolttá tette a Vitka – Namény közötti földút kőburkolatának elkészítését is.

- Az állami útépítés befejező mozzanataként, a falun kívüli útszakasz mindkét oldalára platánfa csemetéket ültettünk. A megerősödő fák árnyékukkal kellemesebbé tették az úton járók közérzetét, fokozódó szépségük évről évre növelte a település egymást követő nemzedékeiben a természet szeretetét és az élet ezen formája iránti tiszteletét is – nyilatkozta lapunknak Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere.

Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság elnöke elmondta, hogy a Vitkai Platánsor az értéktárnak is fontos részét képezi, így a bizottság is nagyon büszke arra, hogy a fasor egy újabb, ezúttal országos elismerésben részesült.

- A nyugati platán Észak-Amerika egyik legnagyobb lombhullató fája, magassága elérheti az 50 métert. Európában és Ázsiában pedig a keleti platán él. A két faj hibridje a közönséges vagy juharlevelű platán, népi nevén boglárfa, amely egész Európában – így Magyarországon is – kedvelt díszfa. Ennek példányai alkotják a védett fasort is, ami ma 81 egyedből áll - olvasható Vásárosnamény hivatalos honlapján.

A fasor 1990 januárjában került a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tanács rendeletével helyi védelem alá, melynek folyamatosságát Vásárosnamény Város Képviselő-testülete önkormányzati rendeletével fenntartotta.

Filep Sándor még hozzátette: a platánokra kiemelten odafigyelnek, gondozzák, permetezik, ha száradást észlelnek, azt szakszerűen rendezik. - A fasort érintő körforgalomnál nagyobb számban ültetünk folyamatosan fákat, a platánsorral párhuzamosan pedig egy másik fasort helyeztünk el. Újabb városfejlesztésekre is pályáztunk, amelyekkel közparkok felújítását, virágosítását, öntözőrendszerek kiépítését szeretnénk finanszírozni a jövőben.