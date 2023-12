Advent első vasárnapjától a téli szünet végéig újra közlekedik az adventi autóbusz Nyíregyházán. A 23 éves Ikarus C80 típusú autóbuszra mintegy 150 méter LED fényfüzér is kerül.

Az autóbusz heti 5 alkalommal áll forgalomba. Hétvégén, ünnepnapokon, és a téli szünetben Belváros és Sóstógyógyfürdő térségében közlekedik majd a 8-as, 11-es, 20-as és 55-ös vonalakon. Tanítási időszakban valamennyi külső városrész iskoláját is érinti majd egy-egy délután, lehetőséget biztosítva az adventi forgatag rendezvényére érkezni. Így eljut a Nyírszőlőst, Sóstóhegyet, Orost, Rozsrétet, Butykasort és a Kertvárost érintő vonalakra is. Az autóbusz idén is menetrend szerinti járaton közlekedik, normál díjszabással – tájékoztatta szerkesztőségünket a nyíregyházi városháza.

Fényfűzér is díszíti majd a buszt