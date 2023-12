Mint Kosztya Zoltán, a település polgármestere portálunknak elmondta, a település valamennyi lakója – fiatalok és idősek egyaránt – kaptak 3 ezer forintos vásárlási utalványt, amit az önkormányzat üzemeltetésében lévő vegyesboltban le lehet vásárolni. Önmagában nem olyan nagy ez az összeg, de ha egy háztartásban többen is élnek, akkor már nagyobb összegről van szó. Ugyanakkor az önkormányzat azzal is segítette a községben élőket, hogy minden lakáshoz adtak 2 mázsa tűzifát. A tüzelőanyag kiszállítását is az önkormányzat vállalta magára, a tűzifát bevitték az udvarra. A tervek szerint mindenki megkapta karácsonyig a tűzifát.