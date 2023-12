Már a harmadik éve hirdeti meg a karácsonyhoz kötődő ajándékozási akcióját „Horgászok a gyerekekért!” címmel a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szövetsége. Az elmúlt évek sikeresek voltak, nagyon sok horgászni szerető fiatalnak szereztek örömet, illetve lehetővé tették, hogy már a téli időszakban is készülhessenek a tavaszi nagy horgászatokra.

Egyesületek, boltok, vállalkozók

– A vármegyei szövetség az akció indításához 30 ajándékcsomagot ajánlott fel, de hogy kaptunk támogatást és felajánlást vállalkozóktól és horgászboltoktól, sikerült ezt a számot 45-re növelnünk – tájékoztatta szerkesztőségünket Biri Imre, a vármegyei szövetség ifjúsági és oktatási szakbizottságának elnöke, a Horgászsuli program vármegyei vezetője. – Ezeket az ajándékcsomagokat olyan fiatal horgászok kapják, akiknek nagy segítséget jelent az ajándékunk az alap-horgászfelszerelés kialakításában. Ezekből a csomagokból jut majd rászoruló gyermekeknek, speciális iskolák diákjainak, valamint az általános iskolákban működő szakköreink tagjainak.

– Vármegyénkből eddig húsz horgászegyesület csatlakozott kezdeményezésünkhöz, ezek a civil szervezetek a saját településükön kedveskednek majd horgászcikkekkel a tanulóknak. Egyesületek, vállalkozók, horgászboltok továbbra is tehetnek felajánlást a fiataloknak, megkereshetnek engem a [email protected] e-mail-címen, valamint hívhatnak a +36-30/367-6355-ös telefonszámon is. Nekünk is nagy öröm, hogy minél több gyermek arcára varázsolhatunk mosolyt a horgászfelszerelésekkel – tette hozzá Biri Imre.