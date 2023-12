Az egészségügyben, a betegek gyógyításában nincs pihenőnap, az év 365 napján fontos a véradók önzetlensége, hogy a felajánlható legnagyobb és legértékesebb ajándékot adják ismeretlen embertársaiknak. Nagy szükség van a vérre, akkor is, amikor a karácsony fénye még beragyogja a lelkeket és az újév ígérete számos meglepetést tartogat. A két ünnep közötti időszakban elcsendesedünk, pihenünk, együtt töltjük az időt szeretteinkkel. A véradókra azonban ilyenkor is számítanak, mert a vér semmi mással nem pótolható, a gyógyításhoz, a gyógyuláshoz, az életmentéshez és bizonyos gyógyszerek előállításához nélkülözhetetlen. A váradás fontosságról, az ünnepek alatti véradásszervezések jelentette kihívásokról Gurály Edinával beszélgettünk. A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei igazgatója – aki maga is rendszeres véradó – a köszönet szavai mellett az új véradók toborzásának szükségességéről is szólt.