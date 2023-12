Kedves Szenior Örömtánc csoport tagjai!

Az év utolsó találkozójához érkeztünk a közelmúltban. Ünnep volt ez a táncóránk is. Adventi hangulatban, Mikulás-napi, karácsonyi ünnepi zenével és tánccal (egyéb tánccal is) igazi összekovácsolt, szuper jó közösségként léptünk fel. Elmondhatjuk: öröm és boldogság, remek hangulat jellemezte műsorunkat! Mozgás, öröm, agytorna, – minden meg volt erre a napra. Köszönöm mindannyiótoknak a közös és egyéni csoda szép ajándékaitokat. Hálás vagyok nektek mindenért. Bízom benne, hogy jövőre is találkozunk ugyanitt és folytatjuk az örömtáncunkat ott, ahol abbahagytuk!

- Juhász Lászlóné elnök és örömtáncoktat -