A nemrégiben megrendezett Los Angeles-i Magyar Ételfesztiválon a Rakamazi Turul Hagyományőrző Egyesület jóvoltából a Hungarikum a Hungarikumban című album dallamai is felcsendültek. A helyi magyar iskola sátránál Vámosi István és felesége a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasaiként szolgáltak, ők tették színesebbé a programot. A hanglemezt István öccse, Vámosi Csaba és zenekara, a Flaska Banda játszotta fel.

– Évek óta jó kapcsolatot ápolunk az Agrárminisztérium Hungarikum Bizottságával. Örömünkre szolgál és büszkeséggel tölt el, hogy a világ különböző pontjain mutathatjuk be ezt a kivételes zenei kincset, valamint a magyarság csúcsteljesítményeit jelölő hungarikumokat, melyek egyik albumunk témáját is adták – mondta lapunknak Vámosi Csaba, az egyesület elnöke, a zenekar prímása.

A következő nemzedék

Csaba 2013-ban alapította a Flaska Bandát. A zenekar 4 vonósból, egy cimbalmosból, egy fúvósból és egy énekesből áll. Immár a Kárpát-medence számos pontján, sok-sok táncegyüttes zenei kíséretét adják, s bejárták az egész világot. A felesége is néptáncos, aki a koncerteken Istvánnal együtt teszi még kerekebbé az előadást, így a közönség egy igazi „családi csomagot” kaphat. A fiatal zenész már nem csak a színpadon és táncházakban muzsikál, hiszen a tudását továbbadja: a Hagyományok Háza mentoraként Beregszászban és Nagyidán tanítja a zenélni vágyó gyermekeket.

– Nagy megtiszteltetés, hogy felkértek a kárpátaljai és felvidéki gyermekek oktatására. Napról napra dolgoznak és küzdenek magyarságukért, akár a zenész minden egyes szép hangért. Az ő áldozatkészségük és szorgalmuk példaértékű lehet sok itthoni magyar fiatal számára – osztotta meg tapasztalatait Csaba.

Gyökerek és szárnyak

A testvérpár hosszú évek óta nagykövete a népi kultúrának, számos országban képviselték már Magyarországot. Büszke szabolcsiként mindig igyekeztek valamilyen úton-módon szülővárosukat, Rakamazt is megismertetni az ott élő emberekkel. Így kerülhetett el a város zászlaja többek között Angliába, Kazahsztánba, Kínába, Kolumbiába, Portugáliába és Panamába is.

Csaba és a rakamazi zászló Panamában

– Rakamazon, a szüleinknek köszönhetően a keresztény értékekre és a hazaszeretetre épülő nevelést kaptunk, amit középiskolai tanulmányaink alatt a Debreceni Református Kollégiumban tovább mélyíthettünk, és ami azóta is kísér bennünket. Hálásak vagyunk azért a gyermekkorért, ahol nagyszüleinktől, szüleinktől és környezetünktől gyökereket és szárnyakat is kaphattunk – emelte ki Vámosi István, a testvér, aki táncpedagógus, a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa.

Sikerek és tervek

István a néptánccal a gimnáziumi évek alatt ismerkedett meg, 2003 óta tagja a Debreceni Népi Együttesnek, aminek művészeti vezetője, oktatója is volt. Az utánpótlás-nevelésben és felnőttszinten elért sok kiváló eredmény mellett az itt végzett munkája egyik csúcspontja, hogy 2019-ben a világ egyik legnagyobb folklórfesztiválján, a XX. International Büyükcekmece Culture and Art Festivalon I. helyezést értek el. A csoportot itt is öccse zenekara, a Flaska Banda kísérte. A Debreceni Népi Együttes mellett számos településen és együttesben tanított, de koreográfusként is dolgozott. Munkája elismeréséül Téglás képviselő-testülete kulturális és művészeti díjat, később pedagógiai díjat adományozott neki. Jelenleg már második kiküldetését teljesíti Los Angelesben a Nemzetpolitikai Államtitkárság ösztöndíjasaként, ahol magyar iskolában, magyar tánccsoportban és cserkészcsapatoknál tanít gyermekeket és felnőtteket a Kőrösi Csoma Sándor Programon belül. És még egy érdekesség: nyolc éve ő nyerte meg az 1. Nyírségi Limerick Bajnokságot.

– A fődíj egy limericki utazás volt, Írországba pedig az öcsém is eljött velem, s természetesen a Kelet-Magyarország egyik számát és a rakamazi zászlót is vittük magunkkal. De Belgiumba, Franciaországba, Németországba és Törökországba is eljuttattuk, mikor fesztiválokon jártunk. Büszkeséggel és örömmel tesszük mindezt – tette hozzá István. A következő tervük egy amerikai turné, Los Angelesben, San Franciscóban és San Diegóban népszerűsítenék a magyar kultúrát, a hungarikumokat és Rakamaz városát.