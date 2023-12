A karácsony minden ember életében várva várt esemény, így vannak ezzel azok is, akik valamilyen ok miatt elveszítették az otthonukat, s hajléktalanként utcán élnek, vagy igénybe veszik az intézményi ellátás nyújtotta lehetőségeket. Igazi szívügye a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő Oltalom Szeretetszolgálat minden dolgozójának, hogy az ellátottjaik ünnepét minden részlegükben szebbé varázsolják.

20210324 Nyíregyháza fotó: Sipeki Péter SP Kelet-Magyarország Szendvicseket szállítottak ki a Periféria Egyesület munkatársai a hajléktalanoknak Nyíregyházán a Labor Cafe felajánlásából.

A megajándékozottság öröme

– Nem tudjuk a fájdalmukat meg nem történtté tenni, azonban nagyon fontos küldetésünk az ünneplés esélyét nekik is visszaadni – mondta lapunknak Laborczi Géza evangélikus lelkész, intézményvezető. A Családok Átmeneti Otthonában élők bár saját magukról gondoskodnak mégis van közös karácsonyi ünnep, hogy megéljék az összetartozást.

– Karácsonykor előjönnek a fájdalmak is, például a kirekesztettség érzése erősebbé válhat. Ha nincs kivel ünnepelni, akkor az traumatizál és felszakadnak a sebek – érzékeltette az ünnep fontosságát az intézményvezető. – A közös karácsonyi ünneplés lényege pontosan az – tette hozzá –, hogy érezzék, tartoznak valahová. A sokféle ajándékkal, amiket ilyenkor át tudunk nekik adni, azt segítjük, hogy legyen egy kis saját karácsonyuk, meg tudják élni a megajándékozottság örömét. Ez vonul végig a karácsonyi ünnepeinken.

Az események sorából kiemelte a közösen átélt fény liturgiáját, amelyet idén december 21-én tartottak az átmeneti otthonban.

– Három fáklyát gyújtunk meg. A teremtését, hogy ez ragyogjon mindenkire, a megváltásét, ami karácsonykor a fényével utat mutat, a harmadik pedig az örök élet fáklyája, azt jelképezi, ahová tartunk. Ezekről gyújtja meg mindenki a saját kicsi gyertyáját, s közösen átéljük azt a csodát, hogy a sok kicsi fény összeadódva mekkora fényözönné tud válni. Ez az ünnep valódi üzenete, az együtt megélt élmény mindenkinek fontos, hogy mi egy közös fényforrásból táplálkozva élhetjük az életünket, a szeretet az összetartó erő.

– A szeretetünnep ugyanilyen fontos minden egységünkben, a nappali melegedőben, az éjjeli menedékhelyen, a népkonyhán is, ünnepibb a menü, nagyobbak az adagok és a mindennapi életben jól használható ajándékokból összeállított csomagokat is tudunk adni az ellátottjainknak. Mindenhol állítunk karácsonyfát, hiszen az hozzátartozik az ünnephez, amire rápillantva is öröm tölti meg a szíveket – fogalmazott az evangélikus lelkész. És karácsonykor történnek csodák is.

Megszólalt a furulya

Pár évvel ezelőtt az éjjeli menedékhelyen az ünnepi műsort követően egy fiatal lány megszólalt, megengedik-e neki, hogy furulyázzon, amit 10 éve már nem tett. A zsebéből előhúzta a hangszert és olyan csodálatosan játszotta el a Pásztorok, pásztorok örvendezve című karácsonyi dalt, hogy a villák megálltak a levegőben, mindenki őt hallgatta.

– Az egyik ünnepség legvégén egy férfi kiabált le hozzám, hogy azért jó ide jönni, itt lenni, mert itt „szeretnek bennünket”. – Nekem ez volt a legszebb karácsonyi ajándék akkor és a legnagyobb kitüntetés – idézte fel a kedves emlékeket Laborczi Géza.

Nem lehet elmenni amellett sem, milyen sokan gondolták úgy, hogy adományokkal teszik szebbé az ellátottjaink ünnepét, ajándékokkal lepik meg a gyermekeket. – Különleges meglepetés, de a törődő gondoskodást tökéletesen kifejezi, hogy fodrászok jöttek hajat mosni, vágni, pedikűrösök a lábat rendbe tenni. A Jó Isten áldjon meg mindenkit, aki hozzájárult a szép ünnepükhöz, mert ez közös ügyünk, csak így lehet csinálni – mondott köszönetet Laborczi Géza.

A Periféria Egyesület szociális munkásai napi kapcsolatban vannak azokkal, akik télen is az utcán élnek. Forró tea, takaró, étel mindig van az éjjel-nappal szolgálatban lévő krízisautóban, azonban a karácsony eltér a hétköznapoktól.

Személyreszabott ajándék

– Az ünnepet ők is várják és számontartják, mert ez az ő életükben is fontos időszak – mondta dr. Szoboszlai Katalin, az egyesület egyik alapító tagja, elnöke. – Mi is készülünk ilyenkor, minden évben osztunk ajándékot, olyan tartós élelmiszert és napi használati cikkekből álló csomagot kapnak, ami fontos, hasznos és praktikus. Mindenkinek, szemlélyreszabottan csomagolnak a kollégáink, mert pontosan tudják, mire van szükségük. Sem a köszönet, sem az öröm nem marad el, ez pedig minket tölt el jó érzéssel – jegyezte meg.

A Labor Caféban minden hónapban elkészülnek a szeretetszendvicsek, amelyek ugyancsak az utcán élő hajléktalan emberekhez jutnak el, sőt az idén, december 28-án megtöltik a gulyáságyút, hogy egy tál melegétellel is megvendégeljék a rászorulókat.

– A karácsonyt idézte meg a december 20-ai Szimpla Színház előadásunk is, amelyen 7-8 ügyfelünk is a közönség soraiban ült. Jó érzés volt látni a csillogó szemüket, a mosolygós arcukat. Élvezték a zenés színházi előadást, ajándék volt számukra az utána közösen elfogyasztott kávé, sütemény és beszélgetés. Ez teljesen más, pozitív élmény, mint amikor naponta találkoznak a szociális munkással, s váltanak pár szót. Ez új színt hoz az ő életükbe és a mi munkánkba is.