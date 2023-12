Akár szervezett, vagy veleszületett a mozgásszervi betegség nem csak a betegre, hanem annak környezetére, családtagjaira is negatívan hat. A hatékony rehabilitáció, az egészségi állapot minél magasabb szintű helyreállítása, az életminőség javítása közös és fontos ügy, A fejlesztéshez, kezeléshez, az elvesztett, sérült funkciók részleges vagy teljes visszaállításához pedig nagyon modern robotasszisztált, illetve komputerizált interaktív eszközök állnak a vármegyei rehabilitációs osztályok rendelkezésére.

Pozitív tapasztalatok

– Öt évvel ezelőtt kipróbálására kapunk robotasszisztált terápiás eszközt, azóta arról álmodtunk, hogy ezzel kezelhessük a gyermekeket – mondta dr. Kántor Katalin. A Jósa András kórház gyermekrehabilitációs osztályának vezető főorvosa videón bemutatta, hogy az exoskeleton segítségével egy gerincvelő sérült férfi állt és járt, amire korábban esélye sem volt. – A legfontosabb minden robot technológiában és interaktív eszközökben, hogy az akut ellátást tudják jelentősen segíteni, az intenzitását javítani, aminek köszönhetően hamarabb és könnyebben vissza tudnak állni a munkába, intenzívebb inklúzió érhető el – mutatott rá az előnyökre a főorvos, aki az önellátási képesség visszanyerését nevezte az egyik legfontosabbnak. Minél intenzívebb a kezelés, a mozgatás – erre képesek az új, modern eszközök –, annál eredményesebb lesz az agyi plaszticitás, azaz amikor agy ép területei képesek átvenni a sérült részek funkcióit. A robot nem fárad el, biztosítja, hogy a megfelelő intenztással, folyamatos legyen a feladat elvégzése és a motiváció is állandó. A gyerekek visszajelzései nagyon pozitívak és az eredmények is – utalt a próbaidőszak eredményeire, a kezelés már állandóan elérhető lesz a fejlesztésnek, új eszközöknek köszönhetően.

Egymásra épülő kezelések

A felnőtt korosztályban a legtöbb következményes – átmeneti, tartós vagy akár élethosszig tartó – mozgásszervi betegséget a stroke okozza. A robotasszisztált kezelésekről is csak átfogó rehabilitációs program keretében beszélhetünk, hiszen a terápiák fokozatosan egymásra épülnek – erről már dr. Tóth Julianna rehabilitációs főorvos beszélt, aki elmondta hogy a felnőtt és gyermekrehbilitáció közösen hozza létre a humánkineziológiai labort és még szorosabb lesz a munkakapcsolat.

– Amikor a betegeknek visszaadjuk a járás élményét, részben vagy teljesen visszaállnak az elveszett alsó-, felsővégtagi funkciók, s játszva tanulhatnak, az plusz motivációt jelent a betegnek és a terapeutáknak is – tette hozzá. Kiderült, a szakemberek mellett a betegek is nagyon várják, hogy elinduljon a fekvő- és járóbetegellátásban is a robotasszisztált kezelés – eddig csak a fővárosban és két magánintézményben volt elérhető –, mert az új esélyt, magasabb szintű ellátást jelent a mozgásukban sérülteknek.