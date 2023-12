A Tisza mellékfolyóin a lehullott csapadék és az enyhébb idő miatt szintén több helyen vízszint-emelkedések indultak meg – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mellékfolyók tetőztek, a Hernádon és Körösök vízrendszerén van jelenleg is áradás, de első fok alatti tetőzés várható - fűzték hozzá. Közölték azt is, hogy a szerda esti előrejelzés alapján a következő néhány napon számottevő csapadékot nem várható, a napi középhőmérsékletek továbbra is döntően 0 fok felett alakulnak. A jövő hét közepétől érkezik újabb, várhatóan folyékony halmazállapotú csapadék, ami kisebb mennyiséget jelent a Garam, Ipoly, Zala, és számottevő mennyiséget a Dráva, Mura, a Tisza és mellékvízfolyásainak vízgyűjtőjén.