Százkét év, 1922. január 11-én kapta meg először egy 14 éves kanadai fiú az inzulint, ami életmentő volt. Igaz, nincs világnappá minősítve, mégis ezt a napot a gyermek diabétesz világnapjaként emlegetik, amit 2006 januárjától a Magyar Diabétesz Társaság és a Magyar Gyermekorvosok Társasága Gyermekdiabétesz Szekciója évente országos méretű rendezvénnyel emlékezik meg.

– A Nyír-Diabet Egyesület is szeretne megemlékezni, még pedig egy különleges dallal. Egyesületünk rendszeresen szervez táborokat igy családi táborokat is. Tavaly tavasszal a zenész önkéntesünk, Girincsi Fruzsina - aki maga 1-es típusú diabéteszes gyermekkora óta - zenés programot tartott a gyermekeknek. Kérte a gyermekeket, hogy mondjanak szavakat, amelyek eszükbe jutnak a betegségükről, majd vállalta, hogy ezekből a szavakból ír egy dalt. Nagyon büszke vagyok erre a dalra, és szeretném ha sokan megismernék – írta Balogh Zsuzsa. A dal ide kattintva is meghallgatható.

A cukorbetegség, latinul diabetes mellitus, magyarosan diabétesz, a glükóz feldolgozási zavara, aminek oka a hasnyálmirigy Langerhans-szigetei által termelt inzulin nevű hormon hiánya, vagy a szervezet inzulinnal szembeni érzéketlensége esetleg mindkettő. A szükséges mennyiségű inzulin hiányában a sejtek nem képesek a vérből a glükóz felvételére, a vércukorszint megemelkedik. Ezek együttesen okozzák a betegség fő tüneteit.