Korábban az energiaválság miatt sokaknak nőttek meg ugrásszerűen a rezsiköltségei, ezért korántsem mindegy, mivel és hogyan fűtünk. Az energiahatékonyság azonban nem csupán a pénztárcánk miatt, hanem környezetünk védelme érdekében is rendkívül fontos. És hogy hogyan spórolhatunk télen a fűtésen, mivel tehetjük hatékonyabbá az otthonunkat, arról Kis-Balázs Attila energiatakarékossági szakértővel beszélgettünk podcastsorozatunkban.

A szakember elmondta, bár sok a régebbi építésű in­gatlan az országban és a vármegyénkben is, szerencsére az a tapasztalat, hogy egyre ­többen korszerűsítik az otthonukat, legalább szigeteléssel.

Megnőtt az energiafogyasztás

– Ez egy nagyon jó változás, mert a legnagyobb megtakarítást is úgy érhetjük el, ha csökkentjük az ingatlanunk hőveszteségét. Azonban még mindig sok olyan ház van, ami nincs szigetelve, korszerűtlenek a nyílászárói. Egy kiválóan szigetelt és egy nem szigetelt otthon között óriási különbségek vannak, éves szinten sok százezer forint lehet a különbség a fűtés költsége között – hívta fel a figyelmet Kis-Balázs Attila, aki a különféle fűtési technológiákról is beszélt.

– Az energiaválság miatt óriási áremelkedés volt, még akkor is, ha a lakosság kétharmada rezsicsökkentett áron kapta a gázt. Az elektromos fűtéseknél is nagy drágulás volt, ezért sokan tértek át más fűtési módra. A világ az elektromos fűtések irányába tart, ez teljesen egyértelmű, és az adatok is azt mutatják, hogy a világon az ingatlanok villamos­energia-fogyasztása emelkedett a legnagyobb mértékben. Persze, ez nem elsősorban a korszerűtlenségnek tudható be. Míg régen csupán egy rádió és egy-két háztartási gép fogyasztott áramot egy átlagos otthonban, addig mára számos szórakoztató eszközt használunk, sőt egyesek az autójukat is otthon töltik. A gázfűtést sokan korszerűnek tekintik, ugyanakkor egy nem megfelelően optimalizált rendszer, szigeteletlen ház e megoldással is csak drágán melegíthető fel – hangsúlyozta a szakember.

Nem csak az új a jó

Kis-Balázs Attila

– A régebbi fűtési eljárások is lehetnek nagyon jók. A cserépkályhákra még sokan emlékeznek szüleik, nagyszüleik otthonából, sőt az energiaválság és a drága gáz miatt sokan rakattak kályhát az elmúlt időszakban. Nagy felületi hőmérsékletet ad, ráadásul hosszú ideig tartja a hőt. Sajnos, hazánk egyes régióiban a tűzifával is megy az üzérkedés, a tüzelő ára is borzasztóan megemelkedett az óriási kereslet miatt. Éppen ezért nem biztos, hogy megéri fával fűteni, arról nem is beszélve, hogy a tüzelőt sok esetben fel is kell dolgozni, amire az idősebb korosztály már nem feltétlenül képes. Egy modernebb fűtési rendszer a padlófűtés, ami szintén egyre elterjedtebb hazánkban. Ennek is több verziója létezik, de nagyon fontos, hogy a padlófűtés ne melegedjen 35 fok fölé, mert az kellemetlen az emberi szervezetnek. Éppen ezért mindenképpen szabályozható rendszert válasszunk. Ennek is van hátránya, mert a hő miatt megnövekszik a szálló por mennyisége, így aki padlófűtést szeretne, mindenképpen számoljon ezzel is – hangsúlyozta az energiatakarékossági szakértő, majd a fűtőfunkcióval ellátott klímákról is beszélt.

A fűtések új generációja

– Az energiaválság miatt e berendezésekre is megnőtt a kereslet, sokan használtak fűtésre is képes klímákat a gáz helyett, de az otthonunk teljes felmelegítésére ez a módszer nem alkalmas. Egy klímát senki sem fog a fürdőszobában felszereltetni, ráadásul a gép fújja a levegőt, ami sok embernek kellemetlen az esetleges por vagy a szem kiszáradása miatt. Szintén érdemes tudni, hogy ez a módszer is a levegőt fűti, és amikor kikapcsol, a kellemes hőérzet is megszűnik. A tartósság sem egy elhanyagolható szempont, aki nem csak hűtésre használja a klímát, annak meg kell dupláznia a karbantartások mennyiségét, ugyanakkor a gépek élettartama is kevesebb lesz – tette hozzá Kis-Balázs Attila, aki a jövő egyik fűtési technológiájáról, az infrafóliáról is érdekes információkat osztott meg lapunkkal.

– A piacon viszonylag régóta elérhetőek az infrafűtések, de még csak mostanában kezdtek szélesebb körben elterjedni. Óriási előnye, hogy felületeket melegít, nem pedig a levegőt, így sokkal hatékonyabb lehet más rendszereknél. Azonban el kell választani egymástól az infrapaneleket és a -fóliákat. A panelek csak bizonyos távolságig működnek, és korlátozott a terület, amit képesek fűteni. A fóliákkal ezzel szemben a teljes padlót vagy mennyezetet beboríthatjuk, így sokkal jobb hatásfokot érhetünk el. A rendszer energiával tölti fel a falakat, ezáltal a fűtés lekapcsolása után is képes meleget sugározni. A technológia hazánkban mintegy 10 éve elérhető, ám a köztudatban csak néhány éve él. A fűtés e modern verzióját Dél-Koreában találták ki, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon hatékony, és karbantartást sem igényel. Hosszú távon tehát jelentősen leszorítja a költségeket, de természetesen nem mindenkinek lehet megfelelő – mutatta be az infrafóliás fűtés előnyeit a szakember.