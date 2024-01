A Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Védőnői Módszertani és Prevenciós Tanszék tanárse­gédje, aki kiemelte, nemcsak az ­Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét keretében szervezett rendezvényeken, minden nap hangsúlyozzák, mennyire fontos rendszeresen részt venni a szűrővizsgálatokon.

Háromévente jön a behívó

Közben a „Teaházi” gyöngy-­percek a nőkért elnevezésű program keretében kerekasztal-beszélgetés kezdődött arról, miként lehet motiválni a nőket, hogy minél nagyobb számban és rendszeresen részt vegyenek a szűrővizsgálaton. Az asztaloknál pedig szorgos kezek gyöngyökből karkötőket készítettek, interaktív módon a Ajak is csatlakozott az eseményhez, az általuk készített karkötőket a kisvárdai Szent Damján Kórház nőgyógyászati osztályán kezelt betegeknek juttatják el, míg a karon fűzött gyöngyök a nyíregyházi Jósa András Tagkórházba kerülnek bent fekvő, műtét előtt álló vagy már gyógyuló nőkhöz.

– Méhnyakrákszűrésre 25 éves kortól hívják be a nőket, akik az előző három évben nem vettek részt ilyen vizsgálaton, azonban ettől gyakoribb szűrés is indokolt lehet – hangsúlyozta Barabás Ágota, s megjegyezte: nagyon fontos javítani az alacsony részvételi hajlandóságon, és ebben kiemelt szerep jut a védőnőknek, akik elvégezhetik a kenetvételt.

– Erre évek óta lehetőség van, a célja az, hogy a védőnők elérjék azokat a nőket, lányokat és asszonyokat, akik nem járnak nőgyógyászati vizsgálatra, nem vesznek részt a szűréseken, nem lehet bevonni őket a megelőzésbe – utalt a célcsoportra a védőnő, aki azt látja, érezhető a pozitív elmozdulás. A szakembereknek megvan a lelkesedésük, birtokában vannak a szükséges tudásnak, a kar védőnőhallgatói az alapképzésben tanulják ezt, megszerzik a szűrésre felkészítő elméleti és gyakorlati tudást – tette hozzá Barabás Ágota.

Vakcina lányoknak és fiúknak is

– Aki 25 és 65 év közötti, s megkapta a behívót méhnyakrákszűrésre, a szakrendeléssel nem rendelkező több kistelepülésen is kérheti a területi védőnőt is a kenet levételére – magyarázta Barabás Ágota, miért nagyon fontos a bizalmi viszony. Véleménye szerint el kell érni, hogy a méh­nyakrákszűrés kerüljön ki a tabutémák köréből és legyen a nők életének rutinja, mert ezzel lehet életet menteni.

Mint mesélte, területi védőnőként személyes sikerként élte meg, amikor 50–60 év közötti, szűrővizsgálaton korábban soha nem járt asszonyokat tudott meggyőzni, hogy életükben először essennek át egy ilyen vizsgálaton. – Egy-egy ilyen eset minden védőnőnek motivációt jelent és szakmai elismerés is, azonban ettől sokkal fontosabb, ha ezzel sikerül életet menteni – jegyezte meg Ágota, s tanácsként jegyezte meg: a kezdeti, még nem rákos állapotot jelezheti a rendszertelen menstruációs vérzés, alhasi fájdalom, ezekre érdemes odafigyelni és időben szakemberhez fordulni.

A rákos megbetegedésért elsősorban a HPV (humán papillomavírus) a felelős, a védőoltást azoknak a fiataloknak (lányoknak és fiúknak) ajánlják, akik még a szexuális életüket nem kezdték el.

– Magyarországon állami támogatással, iskolai kampányoltás keretében kérhető a HPV elleni vakcina a 7. osztályos diákoknak. Javasoljuk az oltási sor felvételét azoknak a felnőtteknek is, akiknek az aktuális életszakaszában nincs aktív HPV-fertőzés – tanácsolta Barabás Ágota. Örül, hogy a fiúknak is elérhető az oltás, mert ez ugyanolyan fontos, mint a nőké, lányoké, ugyanis a HPV más daganatos megbetegedések kialakulásáért is felelős.

– HPV-vel életünk során többször is megfertőződhetünk, az újabb fertőzések ellen nyújthat hosszú távú védelmet a vakcina – hangsúlyozta a tanársegéd, és örömmel jegyezte meg, az iskolai védőnőknek is köszönhető, hogy a szülők felelősen gondolkodva, a gyermekük egészségét és életét szem előtt tartva kérik a gyermekük oltását.

Még mindig tabutéma

A rendezvényt közösen szervezte a kar, a Miraculum Egyesület, valamint a Mályvavirág Alapítvány, melynek elnöke, Tóth Icó is jelen volt, majd egy másik hasonló gyöngyfűzésre is meghívást kapott. Az alapítvány gávavancsellői Mályvavirág Pontja elkötelezett a prevencióban és a felvilágosításban, ahogy nagyon sokat tesznek azért, hogy minél több hölgy részt vegyen a szűréseken.

– Négy éve csatlakoztunk az alapítvány munkájához, hogy a nőtársainkat a lehető legtöbb információval lássuk el a vizsgálat fontosságáról, a megelőzés lehetőségeiről – mondta Kissné Mikula Eleo­nóra. – Mi is tapasztaljuk, hogy a nők körében ez a betegség tabutémának számít, pedig muszáj beszélni róla és feltárni, mi a vizsgálat elutasításának oka. Azt látjuk, hosszú folyamat lesz, de apró sikereket már tudtunk elérni, a fiatal korosztály fogékonyabb az egészségtudatosságra, ők pedig jó példák lehetnek a szülőknek és nagyszülőknek is. Ösztönöznünk kell minden generációt, mert ebbe a daganatos betegsége ma már nem kell és nem szabad belehalni – hangsúlyozta a pont elnöke, s akkor is ott állnak a nőtársaik mellett, ha nem kedvező a vizsgálati eredmény.