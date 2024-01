Statisztikák szerint évente átlagosan 50-60 olyan nap van, amikor a települések közútjaira hullott hó eltávolításáról, az utak síkosság- és csúszásmentesítéséről gondoskodni kell. A munkát az adott út kezelője végzi, módszereik között a felületérdesítés és az olvasztásos eljárás egyaránt szerepel.

Míg az úttest burkolatának tisztításáról az út fenntartójának, addig a járda tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, használójának kell gondoskodnia. Ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület letakarítása az ő feladata – olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján.

A fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet pedig előírja, hogy belterületi közterületen – az úttest kivételével – a síkosságmentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti. Ez azt jelenti, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a növényzet (fasorok, cserjék) védelmére, a kloridhatást minimálisra kell csökkenteni.

Védeni a környezetet

Lapunk megkeresésére a NyírVV Kft. közterület-kezelési igazgatója elmondta, feladatuk az nyíregyházi önkormányzat tulajdonában lévő közutak, terek, kerékpárutak, autóbusz-megálló peronok, gyalogátkelőhelyek, valamint közterületi járdák hó- és síkosság mentesítése.

Dicső Péter kifejtette: először a főutak és a főbb tömegközlekedési útvonalak, majd a járdák és kerékpárutak, ezt követően pedig az összekötő és külterületi utak, végül a szervizutak síktalanítását végzi a társaság. A téli síkosságmentesítési feladatok ellátásához útszóró só, fűrészpor és folyami homok áll rendelkezésükre.

A helyi köztisztasági rendeletben meghatározottak szerint az ingatlanok tulajdonosainak kell gondoskodniuk a hó- és síkosságmentesítésről az ingatlanok előtti járdán – jegyezte meg.

A megyeszékhely kertvárosias részén élő Bartha István kérdésünkre elmondta, évekig vette a hagyományos sót, és homokkal keverve szórta ki, ha csúszott az otthona előtti járda.

– Az unokám elkötelezett környezetvédő, így mára áttértem a perlit tartalmú készítményre, ami nagyobb kiadást jelent, ám elfogadtam a tanácsát és érveit. Az udvaron pedig még jó szolgálatot tesz a homok, meg ha akad egy kis fűrészpor, azt is betárolom. Nincs már nagy tél errefelé, ennyit megér nekem, hogy vigyázzak a környezetre – mondta a nagypapa, aki aktivistaként az ismeretségi körében maga is népszerűsíti a növényeket óvó módszereket.

Seprűtől a hamuig

Természetes alapanyagokat használjunk síkosságmentesítésre! – javasolja Köles Zoltán, a Köles és Fiai Kft. ügyvezető tulajdonosa.

– A térkő sav- és lúgálló bizonyos mértékig, de a nagyon koncentrált só tönkre teheti a térkövet. Hazánkban viszonylag kevés alkalommal van nagy hó, vagy lefagyott jég, így minimális só nem árt a díszburkolatnak, azonban drasztikus ökológiai következménye lehet: károsítja és ki is pusztíthatja a növényeket, fákat, bokrokat. A sónak vannak olyan kiváltó alternatívái, amelyek nem ártanak a környezetnek, ilyen például a kalcium-klorid. De a legjobb megoldás először a seprű és lapát, egy kis testmozgás senkinek nem árt, aztán a jégre inkább homokot, kőzúzalékot, fűrészport, faforgácsot szórjunk – ajánlja a térkövezéssel és kertépítéssel foglalkozó szakember, és megjegyezte: a fatüzelésű kályhát, kandallók hamuját is bátran lehet szórni a járdára, ami nem a legszebb látvány, de hatásos.

A Magyar Közút Szabolcs-Szatmár-Beregben 2130 kilométer utat kezel, többek között a Nyíregyházára bevezető és a városból kivezető országos közutak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fenntartásába tartoznak. Tőlük is várjuk a választ arra, hogy milyen anyagokkal, környezetkímélő módszerekkel tudják megoldani az utak síkosságmentesítését.