A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élő horgászok és vadászok közül minden bizonnyal már sokan beírták a naptárjukba, hogy 2024-ben február 8. és 11. között rendezik meg a Fegyver, Horgászat Vadászat Nemzetközi Kiállítást, vagyis a FeHoVá-t Budapesten.

Az idén jubileumi rendezvényen vehetnek részt az érdeklődők, ugyanis a harmincadik alkalommal várja nagyszabású program a vadászat és a horgászat híveit.

Csalivezetési tanácsok

A korábbi évekhez hasonlóan most is gazdag választék várja majd a természet szerelmeseit, a gondot inkább majd az jelenti, hogy nem vittek magukkal sok pénzt a vendégek.

Egy kis ízelítő abból, mi minden is várja majd a látogatókat négy napon keresztül Budapesten a Hungexpo területén. A már említett széles kiállítói kínálat mellett számos hagyományos és új programmal várják látogatókat, a szervezők igyekeznek sok-sok élményt nyújtani a kiállítást felkeresőknek. Lesz most is nemzetközi kutyakiállítás. A horgászpavilonban rendeznek többek között etetőhajóteszteket egy külön erre a célra épített medencében mindennap 11 óra és 15 óra között. A pergető medencében csalivezetési bemutatókat láthatnak a módszer kedvelői, valamint hasznos pergető tippeket és trükköket is hallhatnak. A fárasztó szimulátornak is nagy sikere van minden évben. Bemutatkozik a MOHOSZ Horgász-sulija, s a szövetség standján éves horgászjegyet lehet váltani, illetve állami horgászvizsgát tenni. Neves magyar sporthorgászok beszámolói és bemutatói is várják az érdeklődőket.

Solymászbemutató, lőtér

A vadászpavilonban lesz több trófeakiállítás is. A Nadler-kiállítás a 2021–2023-as vadászidények legjobb magyar nagyvad trófeáiból összeállított válogatás, s lesz dioráma négy földrész különleges trófeáiból is. Érdekesnek ígérkezik a rapsic fegyverek bemutatója is. Száz éve született Záhonyban Csergezán Pál, aki a grafikáival és festményeivel lett ismert. A különleges alkotásaiból látnak összeállítást a vendégek. Lesz többek között dedikálás, solymászbemutató, trófeabírálati bemutató és lőtér is.