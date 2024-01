Hatalmas előrelépés

- Örömmel látom, hogy folyamatosan erősödik a vármegye – mondta dr. Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, és hangsúlyozta: az intézmény és az új kerékpárút ékes bizonyítéka annak, hogy fejlődik a település. Az elnök elmondta: már egyre több olyan képző központ van az országban, ahol a lövészet mellett küzdő- és technikai sportok gyakorlására is van lehetőség.

- Olyan komplex létesítményekről van szó, amelyek a haza védelmét fontosnak tartó fiatalok képességeit fejleszti – folytatta a frakcióvezető és elmondta: fegyelmezett körülmények között életszerű helyzetekben is megtanulhatják a fegyverhasználatot a diákok.

Az elnök a Magyar Honvédség látványos fejlődését is kiemelte:

- Szinte a nulláról indultunk 2010-ben: egyetlen katonai iskola sem létezett – közölte, majd büszkén kijelentette: mára közel tízezer középiskolás kadét van és eddig két évfolyam végzett. A Magyar Honvédségnek jelenleg 497 tagszervezete van, amik különböző táborokat szerveznek.

- Bízunk benne, hogy a jövőben is jó ütemben haladhatunk előre – mondta a frakcióvezető, és kifejezte reményét, hogy mindig lesznek olyan fiatalok, akik ezt a pályát választják.

A köszöntők után a díjakat is kiosztották: az első helyen az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár csapata végzett, a tagjai: Fenyves József, Kiss-Varga Gábor és Szakács Gábor.