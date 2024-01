Mint lapunkban beszámoltunk róla, a III. Trout Area országos pergetőbajnokságot Nyírpazonyban rendezték meg a közelmúltban. A Magyar Országos Horgász Szövetséget a versenysportiroda munkatársa, Végh Tamás képviselte.

Egyenletesek a feltételek

Először arról kérdeztük, hogy jött az ötlet, hogy Nyírpazonyban legyen egy pisztrángfogó verseny.

– Három évvel ezelőtt indult el ez a pisztrángfogó országos bajnokság, s Magyarországon kevés helyszín van, ahol ezt a versenyt meg tudjuk rendezni. Néhány helyen tavakba telepítenek pisztrángot az őszi időszakban. Az egyik ilyen hely Nyírpazony, a másik a Győr melletti MMX-tó, ahol meg tudjuk rendezni ezt a versenyt. Van két elődöntője az országos bajnokságnak. A győri elődöntőt egy héttel ezelőtt rendeztük meg, ez a nyírpazonyi verseny pedig a második elődöntő. A döntő pedig ismét Győrben lesz.

Mit kell tudni a tavi pisztrángfogó szakágról? – kérdeztük Végh Tamástól.

– Ez egy nagyon új szakág hazánkban, külföldön már jóval nagyobb hagyománya van. Úgy tudom, Japánból indult el ez az őrület, mert nyugodtan nevezhetjük annak. Ez egy nagyon jó sport, mert egyenletesek a feltételek a versenyzők számára, ugyanis mindenki horgászik, pontosabban versenyzik mindenkivel, s mindenki horgászik mindegyik állásban is. Ha az elején olyan helyen van, ahol nemigen van fogás, később bizonyíthatja tudását a többi helyen. Párban horgásznak, egy nap tizenkét etap van, s mindegyik etapban új társsal horgásznak egymás ellen. Győrből huszonegyen jutottak tovább, Nyírpazonyból pedig tizenegy versenyző a tizenhat indulóból.

Nő a férfiak között

A nyírpazonyi versenyen részt vett egy női versenyző is. Vajon mennyire jellemző a pisztrángozók között a női versenyző?

– A többi szakágat is ide vehetjük, mert ritkák a női versenyzők. Vannak olyan szakágak, mint a finomszerelékes vagy a pontyfogó szakág, azokban nőknek is rendezünk versenyeket. Ahol nincs kimondottan női verseny, előfordulnak női résztvevők a férfiak között, s megmérettetik magukat.

Mire kell ügyelni a pisztráng horgászatánál?

– Kevés a tapasztalatom ebben a szakágban, még csak a harmadik pisztrángfogó versenyemet felügyelem. A pisztráng alapvetően egy nagyon kíváncsi halfajta, nagyon nem mindegy, milyen csalival és milyen színűvel horgásznak rá. Még egy napon belül is változhat a csali színe. A második napon már óvatosabbak a halak, nem úgy akadnak a horgok, ahogyan a horgászok szeretnék. Tegnap többet fogtak, de nem a rossz, kedvezőtlen időjárás miatt. Általában úgy szokott lenni, ahogy megy előre az idő, a horog által már megszúrt halak már másképpen fognak táplálkozni. Rossz akadás és sok elmenő hal van, de egy jó felszereléssel és ügyes kézzel lehet ezt kompenzálni. Amiket a versenyzők itt használnak, azok a pergető szakág legfinomabb botjai, nagyon érzékenyek, a hal minden rezdülését jelzik.

Aki a Mohosznál dolgozik, minden bizonnyal szeret is horgászni. Nincs olyan gondolata, hogy jó lenne botot ragadni és beállni versenyezni? – vetettük fel Végh Tamásnak.

Jobb belülről átélni

– Annyira szeretek horgászni, hogy magam is versenyző vagyok a hosszú előkés feeder szakágban. Valóban jó lenne a versenyzők között lenni, hiszen egy versenyt mindig jobb belülről átélni, mint kintről, de az is érdekes munka, amit most csinálok. Sokat lehet ebből is tanulni, látja az ember, mi az, ami jól működik, s mi az, amit éppen rosszul csinál a versenyző. Ez mind hasznos tapasztalat.

Hogyan összegezné a kétnapos nyírpazonyi versenyt?

– Ez egy nagyon jó helyszín. Ebben a pici vízben egyenletesen oszlanak el a halak, s remélem, az eredmények is azt igazolják majd, hogy a legjobb horgászok nyerik meg ezt a versenyt.