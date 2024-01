A Baptista Szeretetszolgálat még 2013-ban díjakat alapított azzal a céllal, hogy az általa fenntartott intézményekben dolgozó, kiváló szakmai tevékenységet végző kollégáit, pedagógusait elismerje. A 2023-as esztendő elismeréseit decemberben Budapesten, a Benczúr utcai Baptista Házban adták át. A díjátadó ünnepség vendégeit Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház és Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke köszöntötte.

Szilágyi Béla, Deák Szvetlána Ágnes és Papp János

Nyugodt munkafeltételek

A sok-sok elismerésből jutott Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye baptista fenntartású intézményeibe is. Az a megtiszteltetés érte a kótaji István Király Baptista Általános Iskolát, hogy az ott dolgozók szakmai munkájának elismeréseként Az Év Tantestülete díjban részesült. Az elismerést a Baptista Szeretetszolgálat elnöke adta át.

– Nagyon boldogok vagyunk, hogy megkaptuk ezt az elismerést, hiszen azt jelzi, hogy eredményesen végezzük az oktató-nevelő munkánkat. Természetesen ehhez az is kell, hogy a Baptista Szeretetszolgálat biztosítsa számunkra a nyugodt munkafeltételeket, kapjunk forrásokat az innovációink megvalósításához. Köszönöm munkatársaimnak az áldozatos munkájukat, s hálás vagyok a szülőknek is támogatásukért. A hitvallásunk továbbra is az, hogy „A baptista iskola: több, mint iskola” – mondta szerkesztőségünknek Deák Szvetlána Ágnes, a kótaji István Király Baptista Általános Iskola igazgatója.

A további vármegyei díjak: Elnöki Dicséretet kapott Petró Gergely, a nyírbogdányi Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Az Ócsai Nagy Pál-díjat vehette át Csató Kornélia, a tiszaszalkai Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.

