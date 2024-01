Egyre többen jelentkeznek a Nyíregyházi Egyetemre: az előző esztendőhöz képest szinte kétszer annyi első éves hallgató kezdhette meg tanulmányait a Nyíregyházi Egyetemen: az előző tanévi 1186 után tavaly 2280 elsőst vettek fel.

– Az idén induló felsőoktatási képzésekre jelentkezők több új pontszámítási szabállyal találkozhatnak. A változásokkal az egyetemek és főiskolák nagyobb szabadságot kapnak a felvételi követelmények meghatározásában – kezdte reagálását érdeklődésünkre Nagyné Erdős Judit, a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központjának központvezetője.

– Ennek egyik eleme a többletpontok rendszerének átalakulása: a 2024-es felvételi eljárásban intézményi többletpontokat vezetnek be. Maximum 100 intézményi többletpontban részesülhetnek a jelentkezők, különböző jogcímeken. Ilyenek jogcímek lehetnek: emelt szintű érettségi vizsgaeredmény, nyelvtudás, sporteredmény, munkatapasztalat, stb. Intézményünk a fentieken túl úgynevezett egyetemi tanulmányokra felkészítő kurzusokat is szervez, amelynek sikeres elvégzése esetén 100 többletponttal jutalmazzuk a jelentkezőt. A kurzusokat várhatóan január 15. és április 15. között rendezzük. Tíz alkalmat hirdet az intézmény: aki legalább ötször részt vesz, jogosulttá válik az intézményi 100 többletpontra. A részvételről hivatalos igazolást állítunk ki, melyet az E-felvételi rendszerbe kell majd feltölteni a hiánypótlási időszak végéig, azaz legkésőbb július 10-ig. A kurzusokra regisztrálni szükséges, az intézmény honlapján elérhető regisztrációs felületen (www.nye.hu).

– Ezen túl a 2024-es általános felvételi eljárásban intézményünk nem kér emelt szintű érettségi vizsgát (de intézményi többletpont adható érte), valamint a legtöbb szakunknál nincs minimum ponthatár a korábbi évektől eltérően, amikor is alapképzésre 280, felsőoktatási szakképzésre 240, mesterképzésekre 50 pontban határozták meg központilag a minimum ponthatárt.

A Nyíregyházi Egyetem a 2024-es általános felvételi eljárásban is a képzések széles palettáját kínálja az érdeklődőknek: 7 felsőoktatási szakképzési szak, 25 alapképzési szak, 23 mesterképzési szak (ezen belül osztatlan tanárképzések, tanári mesterképzések és diszciplináris mesterképzési szakok szerepelnek), valamint több mint 15 szakirányú továbbképzési szak közül választhatnak a jelentkezők. A teljes képzési kínálat a www.felvi.hu honlapon található, ahol az E-felvételi regisztrációt követően február 15-én éjfélig nyújtható be jelentkezés a képzéseinkre. Egy jelentkező maximum 6 képzést jelölhet meg, de egy jelentkezésnek számít, ha ugyanazon képzés állami ösztöndíjas és önköltséges formáját is megjelöli a jelentkező. Nagyon fontos, hogy a fenti időpontig kell hitelesíteni is a jelentkezést, amelyhez az idei eljárástól kezdődően ügyfélkapu megléte szükséges. A hiánypótlási határidő a korábban már említett július 10-e. A ponthatárakat július 24-én húzzák meg. LTL