Olvasónk a nyíregyházi településrész lakóinak nevében emelt szót, mert mint elmondta: alkonyat után már nem lehet ablakot nyitni, akkora a szmog, aminek az az oka, hogy még mindig sokan tüzelnek szeméttel.

– Településeink levegőminőségét késő ősztől tavaszig leginkább a lakossági fűtés határozza meg. A légszennyező anyagok közül a szálló por jelenti egészségünkre a legnagyobb veszélyt. A leginkább veszélyesek a 2,5 mikrométer átmérő alatti részecskék, amelyek – a felületükre tapadt mérgező anyagokkal – könnyen bejutnak a tüdő léghólyagocskáiba, bizonyos részük pedig még a véráramba is eljut. Éppen ezért különösen fontos odafigyelni arra, hogy milyen fűtőanyagot használunk. Ne fűtsünk hulladékkal, mert mérgező, rákkeltő anyagok kerülnek a levegőbe, veszélyeztetve egészségünket és a környezetünket – hangsúlyozza közös kormányhivatali közleményében a főispáni kabinet.

„Az égett műanyag, gumi és ruhanemű bűze beteríti a környéket. Tudom, nem fűthet mindenki gázzal vagy fával, de ez sem megoldás, megfulladunk az eltüzelt szemét füstjétől” – fakadt ki a telefonban olvasónk, s megjegyezte, évek óta tilos hulladékkal fűteni, mégsem ellenőrzi senki, hogy betartják-e, vagy sem.

Kéménytüzet is okozhat

A levegőminőség javítása, a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése közös érdekünk, ezért az Agrárminisztérium kampányt indított Fűts okosan! címmel. A figyelemfelkeltő és edukációs kiadványokból, plakátokból, videókból kiderül, hogy a hulladékok elégetésére a háztartási tüzelőberendezések alkalmatlanok, mert az így keletkező szennyezőanyagok közvetlenül és hosszabb távon közvetve komolyan veszélyeztetik az emberi egészséget. Magyarországon a hulladékok nyílt téri vagy háztartási tüzelőberendezésben égetését több mint 15 éve jogszabály tiltja.

A kezeletlen fa és a papír kivételével tilos minden hulladék eltüzelése, beleértve a festett, lakkozott, rétegelt lemezt, bútorlapot, műanyagot, gumit, ruhát. Ezen anyagok elégetésekor ugyanis a bennük található vagy kezeléskor felhordott különböző mérgező vegyületek a levegőbe és a hamuba kerülnek, ezáltal szennyezve a környezetet, közvetlenül károsítva az egészségünket.

Piricsén is gondot okoz, hogy vannak olyan családok, akik szeméttel, rongyokkal vagy műanyaggal fűtenek.

– Gyakran tapasztalom a faluban, hogy a kéményekből büdös, sötét füst száll fel. Nagyon reménykedünk benne, hogy ha beindul a műanyagok visszaváltása, kevesebbet fognak fűtésre használni. A szociális tűzifát sokszor sajnos eladják, és továbbra is kacatokat, veszélyes anyagokat, gumikat, lomokat tesznek a tűzre. Próbáljuk folyamatosan felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy ezzel mérgezik a levegőt, és nemcsak a környéken élők, hanem a saját családjuk egészségét is veszélyeztetik. Ráadásul az ilyen anyagokból származó lerakódás a kéményeket is tönkreteszi, akár lakástűzhöz is vezethet – mondta el lapunknak Orosz László.

A település polgármestere hozzátette: a környezettudatosabb gondolkodást szeretnék előtérbe helyezni, hiszen a zöldhulladékot össze lehetne szedni komposztnak, és a kiszáradt faágakat fűtésre is használhatnák a kertes házban élő családok.

Irritációt okozhat

A légszennyező anyagok közül a legnagyobb veszélyt az egészségünkre a szálló por jelenti. Rozinka Zsolt Illés, a vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztályának vezetője korábban azt nyilatkozta: a levegőben szálló tíz mikronnál kisebb részecskék belégzésükkor túljutnak a garaton, s elsősorban a felső légutakat irritálják. A még kisebb, két és fél mikron méretű szemcsék a légzőszervekben mélyebbre is behatolnak, eljutnak a tüdőig is. Irritálják a szemet, az orrot, a torkot, köhögést, tüsszögést, orrfolyást okozhatnak. Súlyosabb esetekben légszomj léphet fel, a tüdőfunkció csökken, s ez ronthatja az asztmások, szívbetegek egészségi állapotát. A leginkább környezetbarát fűtési mód a gázfűtés és a távhő. Ahol nincs erre lehetőség, válasszunk környezetkímélőbb tüzelőanyagot!

Fűtési kisokos: mit lehet és mit tilos?

Környezetünk és egészségünk védelme érdekében nagyon fontos, hogy ne fűtsünk hulladékkal, ellenkező esetben mérgező, rákkeltő anyagok kerülnek a levegőbe. A kormányhivatalok.hu tájékoztatása szerint a vegyes tüzelésű kazánokban fűthetünk papírhulladékkal, kezeletlen fával, jó minőségű szénnel és faforgáccsal. Ami biztosan nem kerülhet be a kazánokba: kezelt, tehát festett, lakkozott fa (például régi ablakkeret, ajtók, raklapok), a műanyag ablak-, ajtókeret, rétegelt lemez, forgácslap, bútorlap, építési fahulladék, színes, „fényes” papírhulladék, PET-palack, műanyaghulladék, használt autógumi, használt ruha, rongy, valamint fáradt olaj, üzemanyag. Hasonlóan káros az olcsóbb, rosszabb minőségű barnaszenek, lignit használata.