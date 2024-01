Fogy az idő március elsejéig, amikor több mint 3 millió biztosítási szerződést, vagyis a teljes lakásbiztosítási piacot érintő biztosító váltási kampány kezdődik. Jelen állás szerint tizenhárom biztosító, több mint 300 alkuszcég és több ezer üzletkötő áll rajtra készen az első magyarországi lakáskampányra.

A Biztosítási Elemző Központ (BEK) előzetes kutatásokat végzett, eszerint akár félmillió lakásbiztosítást is újraköthetnek majd az ügyfelek a március 31-ig tartó kampányidőszakban, a lakásbiztosítási díjaik jelentős csökkenése mellett. A kampány az értékesítési csatornák jelentős átrendeződését is elhozhatja.

Az 1000 fős mintán végzett reprezentatív kutatások alapján az ügyfelek közel 20 százaléka már hallott a kampányról, és közel harmada már most váltásra készül. A legnagyobb váltási hajlandóságot a fiatalok (25-34 éves korosztály) körében mérték, de a nyugdíjasok között is tízből-négyen érdeklődnének egy kedvezőbb ajánlat iránt. A váltani szándékozók közel 40 százaléka, a magas biztosítási díjat jelölte meg váltási szándékának indokaként, több mint 30 százalékuk pedig úgy nyilatkozott, hogy „a biztosító túl magas díjemelésről küldött tájékoztatót”.

A Biztosítási Elemző Központ példakalkulációi alapján a legtöbbet a családi házzal rendelkezők spórolhatnak. A családi házak esetén, a nem ritkán 80-100 ezer forintot is elérő éves biztosítási díjak akár a felükre csökkenthetők, ami azt jelenti, hogy az elérhető átlagos megtakarítás esetükben, akár évi 40-50 ezer forint is lehet. A lakások esetében - ahol az átlagdíjak valamivel alacsonyabbak - is elérhető ugyanakkor, a 10-20 ezer forintos éves megtakarítás.

– Az alkuszok, a függő és a független ügynökök az elérhető ajánlatok bemutatását, az új biztosítások megkötését és a régi szerződések felmondását is elősegítik majd márciusban – fűzte hozzá Cidor Mihály.