Ha egy életre boldog akarsz lenni, akkor tanulj meg síelni, szól a mondás, ami teljes egészében igaz, hiszen ha valaki egyszer rákap az ízére, azt örök életére megfertőzi. A hófehér hegyek, a csillogó hó ropogása, a természet ereje, a szabadság érzése, a hihetetlen hangulat egy életen át tartó szerelmet jelent a síelőknek, snowboardosoknak. Sokan elérhetetlen sportnak gondolják, azonban egyáltalán nem az, nem feltétlenül kell horribilis költségekben gondolkozni. Bátran bele lehet vágni kicsiknek és nagyoknak is, bár az tény, hogy a gyerekek hamarabb megtanulnak síelni. Dósa Sándor a Szabolcsi Jégsport Egyesület alapító tagja, edzője podcast beszélgetésben elmondta, hogy a fiatalok még nem félnek, nincs magasan a súlypontjuk, így kisebbet esnek, ezért érdemes minél korábban síleckéket venni.

– A felnőttek már tudják, hogy mit veszíthetnek, ezért tanulnak kissé nehezebben, de bármilyen más sporttal is ez a helyzet. Nagyon sokan azt gondolják, hogy mennyire költséges ez a sport, de nem kell rögtön beleugrani drága felszerelésbe, érdemesebb az elején inkább bérelni, hogy kiderüljön, valóban örömöt okoz ez a téli sport. Mindent lehet kölcsönözni, a sícipőtől kezdve a szemüvegig, és nem feltétlenül szükséges a nagyon drága ruházatot sem megvenni. Ráadásul vannak olyan közösségi oldalak, ahol adják-veszik, cserélik a felszereléseket. Főleg a gyerekeknek nem szükséges borsos áru holmikba befektetni, mert a következő szezonra kinövik. Amikor viszont már nem nő valakinek a lába, akkor érdemes egy jó sícipőt venni, mert akkor az ő lábához alakul a síbakancs – ajánlja Dósa Sándor, és megjegyezte: vásárláskor érdemes minimum fél órát állni, mozogni benne, hogy kiderüljön, megfelelő lesz-e.

Életet menthet a sisak

Azt is megtudtuk a régóta síelő edzőtől, hogy érdemes a kezdőknek a sípálya közelében keresni egy kölcsönzőt, mert ha még nincs tapasztalata, hogy milyen bakancs jó a lábára, milyen lesz kényelmes, akkor könnyen kiderülhet pár óra használat után, hogy nyomja, feltöri a lábát, vagy nem túl komfortos.

– Ilyenkor gond nélkül ki szokták cserélni. Egy rossz bakancs miatt el is mehet a kedve a síeléstől, ráadásul ha messze megyünk és tele a kocsi, akkor nem foglal a felszerelés sok helyet. A kölcsönzőkben kezelt, karbantartott bakancsok, lécek vannak, ahol szakszerűen beállítják a kötést. Ehhez kell a testmagasság, testsúly, az életkor, milyen a sícipő hossza, és a tudásszint is. Ha túl gyengére van állítva, akkor nagyon hamar, minden kis buckánál leold, ha túl erősre, akkor pedig pont az a probléma, hogy eséskor nem old le, és megtekeri a lábat. Tehát mind a két eset nagyon balesetveszélyes. A kezdő síléc legyen inkább rövidebb, érjen nyakig, mert könnyebben tudja kezelni a kezdő síelő. Aki már középhaladó kategóriában síelget, annak érjen az orráig, a gyorsan, haladó szinten síelőknek pedig a síelő magasságával legyen megegyező, de ez egyén függő, ahogy a bothasználat is. A snowboardnál is hasonló a helyzet, érdemes a kezdőknek először bérelni, a deszka érjen a nyakukig, a haladóknak már az orráig. Az azonban nem kérdés, hogy a sisak kötelező, hiszen életet menthet – ajánlja a szakember, és hozzátette: egyre több pályán be is vezették, hogy senkit nem engednek fel a pályára sisak nélkül, de a szemüveget is kötelezővé tenné.

Fizikai felkészülés

Nagyon fontos hogy síelés előtt készüljünk fel fizikailag is, hiszen ez egy állóképességet igénylő sport. – Kondicionális és koordinációs gyakorlatokat kellene végezni már hetekkel előtte, teljesen más izmok dolgoznak síelés, snowboardozás alkalmával, mint bármilyen más sportnál. A síelés előtt pedig mindig be kell melegíteni. Ugyanis a balesetek 80%-a a síelés első és utolsó félórájában történik, pont azért, mert nem melegített be rendesen a síelő, hideg az ízülete, ami rögtön pattan: térd, könyök, csukló – sorolta Dósa Sándor, és elmondta, hogy a nap végére pedig már sokan nagyon fáradtak, és akkor a testük nem úgy viselkedik, reagál ahogy kell, ilyenkor a térdszalag nyúlik, vagy akár szakad könnyen. Felhívta arra is a figyelmet, hogy bár sok helyen olcsóbb előre online megvenni a bérleteket, de kezdőknek még az első nap nem lesz szükségük a felvonóra, van akinek még a második napon sem. Nyíregyházától 2-300 km-re már nagyon jó pályák találhatóak, de a kezdőknek a hazai síterepek is teljesen megfelelnek. A sípályán mindenkinek oda kell figyelni a másikra, a hüttékben pedig hihetetlen hangulat szokott kialakulni, összekovácsolja a társaságot ez a sport.