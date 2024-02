Eperkrémleves, parajos penne, kertészleves, édes-savanyú csirkemellcsíkok, pulykapörkölt galuskával. Csak néhány étel a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézményének eheti menüjéből.

Nagy volt a várakozás

A kertvárosi iskolában ezen a héten indult el a szabadszedéses tálalási rendszer, az eddigi tapasztalatokról az intézmény vezetője, az étkeztetésért felelős cég kommunikációs igazgatója, illetve egy szülő beszélt lapunknak.

– Nagy várakozással fogadtuk az új programot, a svédasztalos tálalós rendszert. Azért is, mert régóta szeretnénk visszacsalogatni a közétkeztetésbe a felsős diákjainkat, hogy a tanítás végén jóllakottan térjenek haza, levéve ezzel a szülőkről is a mindennapi főzés terhét – foglalta össze lapunknak a hét tapasztalatait Gyula Szabolcs.

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézményének vezetője szerint országszerte egyre több a válogatós kisdiák, ezért is óriási öröm a számukra, hogy már az első napokban úgy nyilatkoztak a gyerekek, hogy mindent végigkóstoltak.

– Nagyszerű lehetőség, hogy kétféle másodikból is fogyaszthatnak, többször is szedhetnek. Nemcsak főtt ételt, de vajas kenyeret, sajtot, zöldségeket is ehetnek, ha arra van igényük. Örökös Ökoiskola lévén elkötelezettjei vagyunk a fenntarthatóságnak, így annak is, hogy csökkentsük az ételhulladékot, az üres tányérok pedig magukért beszélnek. A program bevezetését egyébként szülői fórumok előzték meg, melyeken ismertettük a megvalósítás folyamatát. Reményeink szerint egyre többen élnek az újfajta menza adta lehetőségekkel – mondta Gyula Szabolcs, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézményének vezetője.

– Az a jó ebéd, amelyet elfogyaszt a gyerek. Ma Magyarországon évente fejenként 50 kilogramm élelmiszer-hulladék keletkezik a közétkeztetésben, és a levesek nyolcvan százaléka végzi a kukában – tudtuk meg Enyedi Csabától, a kertvárosi iskolában a közétkeztetésért felelős cég, a Hungast kommunikációs igazgatója.

Hozzátette, ez nemcsak hogy nem fenntartható környezetvédelmi szempontból, hanem azt is mutatja, hogy a fogyasztói szokások olyan mértékben változtak meg, mely a sok évtizedes menzai étkeztetés teljes megreformálását teszi szükségessé.

Példát mutatott

– A Hungast Csoport piacvezető szolgáltatóként eddig is élen járt a különböző innovációk bevezetésével, melyekkel példát mutatott más szegmens számára is, elég ha a HAMM, a Hazai Alapanyagok a Magyar Menzákon vagy az iskolai ebédlők infrastrukturális megújulását, illetve az egészséges élelmiszerekkel, ételekkel kapcsolatos edukációs missziót is betöltő Szupermenza programokra gondolni – sorolta megkeresésünkre Enyedi Csaba.

Szerinte a kertvárosi iskolában a héten bevezetett svédasztalos, vagy más néven szabadszedéses tálalás egyszerre nyújt megoldást az immár az iskolákban is jelenlévő felgyorsult világnak, mely fokozottan igaz az étkezési időszak beszűkülésére.

– Országszerte már negyven iskolában fut ez a program. A szülői, pedagógusi, és természetesen a tanulói visszajelzések is pozitívak, és az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az élelmiszer-hulladék negyven százalékkal csökkent – tudtuk meg a Hungast kommunikációs igazgatójától. Enyedi Csaba rámutatott: a szabadszedéses tálalási rendszerben a gyerek dönti el, hogy miből mennyit szeretne enni, ők csak azt szeretnék, hogy miután jól lakott, üres legyen a tányérja, és ne kelljen a megmaradt ételt kidobni. A rendszerben több választási lehetőséget biztosítunk, a feltálalt ételek közül bármelyiket, bármilyen sorrendben, mennyiségben lehet választani, és akár többször is lehet szedni az ételekből.

„Bejött neki a rendszer

Lengyel Mia elsős a kertvárosi iskolában, és mint azt az édesanyjától, Lengyelné Molnár Ivett-től megtudtuk, nagyon „bejött” neki az új rendszer.

– Azt mondta, hogy nagyon ízlett neki a húsgombóc paradicsommártással, valamint az édes-savanyú csirkemellcsík, amit rizzsel párosított. Mia nem annyira leveses, így abból nem nagyon szedett, így az új rendszernek hála kevesebb végezte a kukában – foglalta össze tapasztalatait Lengyelné Molnár Ivett, akinek a keresztfia is a kertvárosi suliba jár, és akinek szintén tetszik az új svédasztalos, szabadszedéses tálalási rendszer.