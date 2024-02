A Tajvani Nemzetközi Tudományos Kiállításon jártak nemrégiben a BánkiRobot Team diákjai, Prill Gábor és Zsigó Dalma. A fiatal tehetséges népes nemzetközi mezőnyben mutatták be a projektjeiket, melyek bár jelentősen eltérnek egymástól, egyvalami közös bennük: a hátrányos helyzetű, vagy fogyatékkal élő emberek megsegítésére alkották őket. A munkájuk a zsűri tetszését is elnyerte, amit mi sem bizonyít jobban, hogy Gábor a második, míg Dalma a harmadik helyen végzett a kategóriájában. A fiatalok a fejlesztésekről és ázsiai élményeikről is meséltek podcastsorozatunkban.