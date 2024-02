Zene, tánc, ital és étek, a farsangi mulatságból kimaradni vétek – szólt a rigmus Panyolán. Nemcsak az idő, hanem a hangulat is egyre forróbb volt a 10. Hagyományőrző Farsangon, ahova nemcsak az ország több pontjáról, hanem a Csíki medencéből is érkeztek résztvevők: már második alkalommal hozták el a nagykászoniak az ottani hagyományokat.

A Fesztivál térre vártak mindenkit, majd önfeledt hangulatban 14 órakor indult el muzsikával és énekszóval a menet. Medve, gólya, kecske, pulyaszedő, cigányasszony, tallas, sirató férfiak és nők vittek életet az ötutcás kis faluba, és számos alakoskodó jelmezes incselkedett mindenkivel.

Jópofa jelenetek, néptáncos, népzenei csapatok ropták és húzták a muzsikát a felvonulás alatt, közben hat helyszínen láthattak egy-egy produkciót a résztvevők: a fehérgyarmati KisDeák, a tunyogmatolcsi és a Szatmár Néptáncegyüttes és a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola Cifra Bandája előadásában. Igazi látványosság volt a hargitaiak télűző jelenete, azaz a nagykászoni bikaütés és szalmaégetés.

Természetesen a panyolai ízek sem hiányoztak, disznótorost, hurkát, kolbászt, fánkokat is kóstolhattak a résztvevők. Érezni lehetett a közösség erejét, a felvonulók önfeledt játékát, a hagyományokat, amiket évek óta próbálnak továbbadni a következő generációnak.

Muhari Zoltán Panyola polgármester

Fotó: Dodó Ferenc

Újraélesztett tradíciók

– Valamikor az ’50-’60-as években néprajzkutatók járták a környéket, a Szamos menti kis településeket, és tanulmányokat készítettek az itteni élő néphagyományokról, hogy a fonókban milyen maskarákkal és dramatikus játékokkal próbálták a telet elűzni. Valamint ilyenkor a fiúk beöltözve, az állatalakoskodó jelmezekbe bújva bátrabban tudtak incselkedni a lányokkal. Ezekre a szatmári hagyományokra építve szerveztük meg immár 10. alkalommal a hagyományőrző felvonulást, aminek az alapjai egy 1965-ben itt forgatott dokumentumfilm, Ujváry professzor könyvében olvasottak, illetve a helyi nyugdíjasok mesélték el a saját, vagy a szüleik élményeit – részletezte Muhari Zoltán, Panyola polgármestere, aki maga is jelmezbe bújva, pulyaszedőként piszkálódott a faluba érkezőkkel, viccelődött a gyermekekkel. – Évről évre egyre több települést, civil szervezetet tudunk megszólítani és bevonni a közös játékba. Az idén több szomszédos településről és a vármegyeszékhelyről is érkeztek hozzánk résztvevők – tette hozzá Muhari Zoltán.

Este sem maradtak programok nélkül a télűzők, Boka Gábor képmutogató vásári komédiás János vitéz c. vidám előadása szórakoztatta a közönséget, majd kifulladásig rophatták a táncházban a Csipkés Együttessel.

Önfeledt hangulat és felelevenített tradíciók találkoztak

Fotó: facebook/PanyolaFeszt/Székely Mária