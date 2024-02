Télen az egyik legfontosabb dolog, hogy ne fázzon a lábad a hidegben. Megelőzheted a betegségek kialakulását, és a felfázást is, de természetesen már a kellemetlen hideg érzet sem jó. Mit tegyél, hogy meglegyen a csizmában cipőben vagy a bakancsban a kellemes érzeted? Íme néhány hasznos tipp. - olvasható a ripost.hu oldalon.

Fontos a zokni kiválasztása

Sokan a hideg ellen a vastag zoknit választják télen, de ha a csizma így szorítani kezd, akkor keresztbe tesz a lábfej természetes vérkeringésének, és többet ront, mint használ. Jobban fog fázni a lábad, mint a vékonyabb zokniban. Ha viszont gyapjút választasz, akkor az segít a lábad melegen tartani, és nem fog izzadni a lábad. A zokni külső szálai taszítják a belsők elnyelik a vizet. Több vékony zoknit is viselhetsz, az is segít, de így se szorítson a cipő vagy a csizma. Az is jó ötlet, ha hosszú zoknit viselsz, mert ha kint van a bokád szintén lefagyhat a lábad.

Forrás: ripost.hu

Fűtött helyen válts cipőt

Ez is nagyon fontos télen. Hiszen ha túl melegbe vagy a lábad megizzadhat, és amikor kilépsz a hidegbe esetleg a hóba, nagyon kellemetlenül fogod magad érezni, amikor elkezd kihűlni a nedves zoknid és a lábfejed. Ezért a munkahelyeden tarts bent inkább egy csinos kis hétköznapi cipőt, vagy egy kényelmes papucsot.

Milyen csizmát viselj

Még véletlenül sem vegyél fel olyan csizmát, ami elnyomja a vérkeringésed. Ne alkudozz magaddal egy divatos lábbeli kapcsán, hogy jó lesz, majd kitágul. Ezt meg se vedd! Ismerős? Ha nem tudod mozgatni benne a lábujjaidat, akkor hamar kihűl a lábad. Ha talpbetétet veszel, az is segíthet télen. Bőr vagy alufóliával kombinált betétekből léteznek kifejezetten téli verziók. Hóban, mindenképpen válaszd a vízhatlan bakancsot, főleg ha kirándulni mész. De a latyakos városban is nagy hasznodra lesz. Ha pedig a csinos csizmád nem éppen vízhatlan, akkor használj vízlepergető, impregnáló spray-t. Lehet kapni a cipőboltokban, sokszor ajánlják is vásárláskor az eladók.