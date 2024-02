Még néhány nap és hamarosan dönteniük kell a középiskolásoknak, merre mennek tovább, melyik felsőoktatási intézményben szeretnék folytatni tanulmányaikat. Azt látjuk, hogy az egyetemek egy tudatos beiskolázási stratégiát folytatnak, nyílt napokon, tájékoztatókon ismertetik meg képzési kínálatukat a diákokkal, s ma már a fiatalok jelentős része felkészülten várja ezt az időszakot.

Gyakorlatorientált képzések

A Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kara az egyik legjelentősebb felsőoktatási intézmény a térségben, mely folyamatosan gondoskodik az egészségügyi, valamint szociális szakmákban az utánpótlásról, stabil létszámmal működik, jelenleg mintegy 3500 hallgató tanul a karon.

Jávorné dr. Erdei Renáta oktatási dékánhelyettes is megerősítette, hiányszakmákban képeznek, a náluk végzett hallgatók nagy eséllyel el tudnak helyezkedni szakmájukban, s az egyetem is figyel arra, hogy minél kisebb legyen a lemorzsolódás, a lehető legtöbb diplomás a választott pályán maradjon.

– Négy alapképzési szak (ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, egészségügyi szervező, szociális munka), 9 szakirány közül választhatnak a jelentkezők. Három telephelyen folyik az oktatás: Nyíregyházán, Debrecenben és Szolnokon. Egészségügyi szakmákban ápolók, mentőtisztek, védőnők, szülésznők, gyógy­tornászok, dietetikusok, népegészségügyi ellenőrök, szociális munkások tanulnak karunkon. S mivel széles látókörű, tudományosan felkészült szakembereket szeretnénk képezni, ezért tíz mesterképzés is elérhető intézményünkben, melyek között olyat is talál a jelentkező, ami az egész országban kizárólag nálunk érhető el. Képzési portfóliónkban az egészségügyi tanár, a szociális tanár szak, a szakvédőnői mesterképzés keresett szakok, ahogyan az egészségügyi és szociális munka, a táplálkozástudományi mesterképzés is – tudtuk meg Jávorné dr. Erdei Renátától, oktatási dékánhelyettestől.

Fontos kérdés, s általában a jelentkezőket is érdekli, hol fognak gyakorlatot teljesíteni egyetemi éveik alatt. Köztudott, hogy az egészségügyi képzésekben elengedhetetlen a megfelelő gyakorlat, hogy a hallgató készen álljon a mindennapi munkára, az ápolásra, a sürgősségi ellátásra, ezért a gyakorlati oktatásban fő partnere a karnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központja, s a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórházakban is biztosítják a terepgyakorlatokat a szakmai tudás elsajátításához.

– Ha pedig a szociális szférában dolgozók képzését nézzük, akkor több száz partner járul hozzá a színvonalas gyakorlati oktatáshoz. Az intézmény falai között a korszerűen felszerelt gyakorlótermek, a szimulációs labor szintén rendelkezésünkre áll, ezáltal sokrétű órákkal találkoznak a hallgatók – hangsúlyozta Jávorné dr. Erdei Renáta, akivel mindezeken túl a bejutáshoz szükséges pontokról is beszélgettünk. Elmondta, a karon nem csökkentek a ponthatárok, s pluszpontokat is kaphatnak a jelentkezők. Hogy mire? A teljes beszélgetésből kiderül, amit a jövő kedden hallgathatnak meg a www.szon.hu oldalunkon.