Száznál több fiatal is felkereste a közelmúltban a nyíregyházi repülőteret, ahol nyílt napot tartott a pilótaképzéssel foglalkozó Tréner Kft. az érdeklődők számára. A rendezvényen részt vevők nagy álma, hogy egyszer majd ők is meghódítsák az eget a házigazdákhoz hasonlóan. A vendégek találkozhattak és beszélgethettek Laár Balázzsal is, aki nem olyan régen fejezte be a tanulmányait, jelenleg oktatójelölt a cégnél.

– Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen lehetőségem volt arra, hogy itt maradjak és oktató lehessek. Az egyetemi képzés alatt szerettem meg a Tréner Kft. légkörét , illetve nagyon megtetszett, ahogy a diákokkal és a növendékekkel foglalkoznak, s ebben a munkában szeretnék én is részt venni a jövőben mint oktató – mondta a budapesti agglomerációból származó fiatalember. – Egyáltalán nem bántam meg, hogy Szentendre után Nyíregyháza lett az új lakhelyem, nagyon szerettem az egyetemi éveimet is, s bízom benne, hogy később a cég dolgozójaként is élvezni fogom a várost.

Vitorlázással kezdte

Mi a vonzó a repülésben, miért jelentkezett a Nyíregyházi Egyetemre? – kérdeztük a kft. ifjú munkatársától.

– Már gyermekkorom óta szerettem volna pilóta lenni. Tizennégy évesen megkezdtem a vitorlázó repülést dunakeszi repülőtéren az ottani Malév Aero Clubnál, s hamar magába szippantott a repülés varázsa. Az elején úgy volt, hogy moduláris képzésben csinálom meg, mert itt integrált képzés is van, s el is kezdtem Dunakeszin a képzést, azonban az érettségi környékén már úgy voltam vele, jó lenne Nyíregyházán tanulni, hiszen sok ismerősöm és az oktatóim is itt végeztek. Sok jót meséltek a városról, az egyetemről, természetesen a pilótaképzésről, s arra gondoltam, akkor itt kellene a diplomát megszereznem, hiszen egyszer szeretnék majd nagygépes pilóta is lenni – mesélte Laár Balázs. – Az egyetemi képzést Cesnával kezdjük, közel 45 órát repülünk ezzel a géppel. Az UPRT-tréninget, ami a nagygépes repüléshez kell, azt is Cesnán repüljük, s utána a műszeres képzséhez átülünk Piper típusú Variot 2-es, valamint 3-as típusú repülőgépre, majd a képzés végén a Multi Engine kétmotoros repülőgépet vezethetjük. Az oktatás legvégén az Airbus szimulátorral gyakoroljuk a személyzeti együttműködést. Ez Airbus szimulátor vadonatúj berendezés a Tréner Kft.-nél.

– Két szimulátor vár egyébként a növendékekre. Az egyik az előbb említett Airbus szimulátor, a másik az Alsim szimulátor. Mind a két szimulátornak más-más a célja. A műszerképzésre kiváló az Alsim. Miután ezen begyakoroltuk, jöhet a műszeres képzés a repülőgépen is. A műszeres képzésre nagyon jó ez az élethű szimulátor. El tudjuk játszani azt a szituációt például, hogy a felhőben vagyunk, nem látunk semmit, nincsen horizontunk, csak a műszerekre tudunk hagyatkozni. Azt kell begyakorolni, azt kell megszokni, hogy az ember bízzon a műszerekben, hiszen csak azokra hagyatkozhat – folytatta Laár Balázs. – A szimulátorokban nagyobb terhelést is szoktunk kapni, éppen azért, hogyha valamit elrontanánk, akkor újra tudjuk gyakorolni. A szimulátorban sokszor csinálunk olyan vészhelyzeti gyakorlatokat, amiket rendes repülőgépen már nem gyakorlunk, gondolok itt például egy hajtómű meghibásodásra. Nyilván nem fogjuk elrontani a repülőgép hajtóművét, a szimulátoron hibákat is lehet beprogramozni, ezeket nagyon jól lehet a a berendezésen gyakorolni, a szimulátor nagyon jó tanuló eszköz.

Tanulni kell az együttműködést is

– A másik szimulátorral a személyzeti együttműködést gyakoroljuk. Az alapdolgokat, a repülőtér megközelítését, a műszeres eljárásokat már képes a növendék lerepülni, az Airbus szimulátorban azt gyakoroljuk, két pilóta egy pilótafülkében hogyan tud együttműködni. A nagygépeken a közforgalmi repülésben két pilóta van a fülkében, meg kell tanulniuk, hogyan kommunikálnak egymással, kinek mi a szerepe a fülkében, meg kell szokni, be kell gyakorolni. Ez a képzés arról szól, hogy az ember megpróbáljon csapatban problémákat megoldani, a repülést együtt, közösen végrehajtani. Megosztunk szerepeket: valaki repülőgépet vezeti, felügyeli a kezelőberendezéseket, a másik pedig monitorizza, ellenőrzi a vezető pilóta munkáját, illetve segíti munkáját, kommunikál az irányítóval. A szerepek megosztását gyakoroljuk, a cél az, hogy ez a munkamegosztás minél jobban menjen, hiszen később egy légitársasági felvételinél ezt az együttműködési alkalmazási képességet is be kell mutatni.

Laár Balázs

Forrás: Fotó: M. Magyar László

A repüléssel kel és fekszik

Mit jelenti az ön számára a repülés? – kérdeztük befejezésül Laár Balázstól.

– Számomra a repülés egy hivatás, nagyon szeretem. Hobbiként kezdtem a repülést, most már átalakult munkává, nagyon remélem, hogy több évtizedig tudom majd ezt a munkát végezni. A repüléssel kelek, s vele fekszem, nagyon szeretem. Most itt Nyíregyházán oktatóként képzelem el a jövőmet, de később szeretnék majd egy légitársasághoz bekerülni, s aktív résztvevője lenni a polgári légiközlekedésnek.