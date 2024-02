Az oroszlánok, zebrák, teknősök nem nézik a naptárat, nem érdekli őket, hogy piros betűs ünnep van vagy a leghétköznapibb kedd, ugyanúgy korog a gyomruk. A Nyíregyházi Állatparkban minden áldott nap elfogy egy-két mázsa hús, akár fél tonna zöldség és gyümölcs, 5-600 kiló szemestakarmány, táp, valamint három-négy mázsa széna. És azt tudták, hogy az országban nálunk született először afrikai elefánt, indiai orrszarvú és borneói orán­gután? Hasonló érdekességeket hallhattak azok a gyerekek, akik tanáraikkal péntek délelőtt ellátogattak a megyei könyvtárba, Révészné Petró Zsuzsa, az állatpark osztályvezetője vetítéssel egybekötött előadására.

Műhelytitkok

– Az állatkertekkel kapcsolatban a legtöbben úgy gondolják, hogy a szórakoztatás a legfőbb célunk, pedig oktatással, kutatással és fajmegőrzéssel is foglalkozunk. Sajnos az elmúlt években nagyon sok faj pusztult ki, ennek oka az illegális vadászat, az állatkereskedelem, a tradicionális gyógyászat mellett az élőhelyek eltűnése, felszabdalása. Éppen ezért az állatkertek modern Noé bárkáiként fogják megőrizni a természetben végveszélyben lévő fajokat. A mentés mellett feladatunk a természetben lévő állomány megerősítése és visszatelepítése is – ilyen most az európai bölény – ismertette a Sóstó Zoo osztályvezetője, aki kollégáival rendszeresen látogat el általános és középiskolákba vagy fogadja az osztályokat szemléletformáló foglalkozásokra.

– Bár nagyon sokan jönnek el hozzánk, hiszen az elmúlt évben is több mint 500 ezer látogatója volt a Nyíregyházi Állatparknak, csak kevesen leshetnek be a kulisszák mögé. Ezeken az előadásokon műhelytitkokat osztunk meg a diákokkal, megtudhatják, mi történik az állatkertben született kölykökkel, hová kerülnek, mit csinál egy állatgondozó, hogyan válunk pótszülőkké, és miként tréningezzük az állatokat, hogy azok együttműködőek legyenek az orvosi vizsgálatoknál.

Barlangot ástak maguknak

És ha már az érdekességeknél tartunk: a február másodikai tavaszjóslás után sem tétlenkedtek a park mackói. Taquka, a Kodiak-medve és eurázsiai fajtársa, Félix két nap alatt ástak maguknak egy hatalmas barlangot. Az állatkert munkatársai izgatottan lestek be a verembe, s hogy mi találtak? A Szabolcs Online-on látható videóból kiderül.