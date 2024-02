A Nyíregyházi Egyetem a 2024-es általános felvételi eljárásban is a képzések széles palettáját kínálja az érdeklődőknek: 7 felsőoktatási szakképzési szak, 25 alapképzési szak, 23 mesterképzési szak (ezen belül osztatlan tanárképzések, tanári mesterképzések és diszciplináris mesterképzési szakok szerepelnek), valamint több mint 15 szakirányú továbbképzési szak közül választhatnak a jelentkezők.

– A teljes képzési kínálat a www.felvi.hu honlapon található, ahol az E-felvételi regisztrációt követően február 15-én éjfélig nyújtható be jelentkezés a képzéseinkre. Egy jelentkező maximum 6 képzést jelölhet meg, de egy jelentkezésnek számít, ha ugyanazon képzés állami ösztöndíjas és önköltséges formáját is megjelöli a jelentkező. Nagyon fontos, hogy a fenti időpontig kell hitelesíteni is a jelentkezést, amelyhez az idei eljárástól kezdődően ügyfélkapu megléte szükséges. A hiánypótlási határidő a korábban már említett július 10-e. A ponthatárakat július 24-én húzzák meg – közölte Nagyné Erdős Judit, a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központjának központvezetője.