A gyermekkori elhízás a 21. század egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása, melynek előfordulása riasztó ütemben nő. A gyermekkori túlsúly és elhízás aláássa a fizikai, szociális és pszichológiai jóllétet, ismert kockázati tényezője a felnőttkori elhízásnak, s számos krónikus megbetegedésnek. Emellett gyakoribbak az ortopédiai problémák, a szorongás és a depresszió, valamint a túlsúlyos gyerekek fele, a túlsúlyos serdülők 80 százaléka felnőttkorban is elhízott marad – sorolta a következményeket dr. Kántor Irén nyíregyházi gyermekorvos. Megjegyezte: amennyiben a gyermek testsúlya rendeződik, akkor is nagyobb esélyük lesz a felnőttkori szív- és érrendszeri betegségekre, mint a normál súlyú társaiknak.

Elérni az ideális testsúlyt

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének (HGYE) alelnöke kifejtette, hogy az obesitás diagnosztizálása egyszerű feladat. Kétéves kor felett a testmagasságból és a testsúlyból számolt BMI-index már jelzi, ha elindult egy kedvezőtlen folyamat, illetve azt is, ha baj van.

– Tapasztalatból tudjuk, hogy a szülők gyermekük testsúlyáról alkotott elképzelései és az orvosok, szakemberek által a túlsúly diagnózisához használt BMI-kategóriák közötti jelentős eltérés lehet, ami arra utal, a szülőknek segítségre lehet szükségük, hogy észrevegyék, ha gyermekük egészségtelen súlyú – hangsúlyozta a gyermekorvos. Ha a szülők nem képesek felismerni, hogy gyermekük túlsúlyos vagy elhízott, akkor nem valószínű, hogy változtatni fognak, vagy tesznek azért, hogy csemetéjük egészségesebben éljen, többet mozogjon és elérje az ideális testsúlyt.

Új szemlélet, előítéletek nélkül

Örök kérdés, ha egy szülő nem hiszi, hogy gyermeke túlsúlyos, miért ösztönözné őt arra, hogy egészségesebben étkezzen vagy fizikailag aktívabb legyen? A kérdésre adható fontos válasz, hogy a gyermekkori elhízás elleni küzdelem első lépése a szülők felvilágosítása arról, hogy milyen az egészséges testsúly.

Ha az anyukák és apukák megértik, hogy miért fontos figyelemmel kísérni gyermekük testsúlyát, megtanulják, hogyan tudják megelőzni a túlsúly vagy elhízás kialakulását, illetve hogyan érhető el az ideális súly, akkor a szülői felfogás és az orvosi valóság közötti szakadék áthidalható, az együttműködés pedig csak pozitív eredményt hozhat. A gyermekorvosok pedig nem hagyják egyedül ebben a szülőket.

– A „nem elhízni könnyebb, mint lefogyni” alapigazságát kihasználva a HGYE nagyszabású, országos prevenciós programmal, korai felismeréssel és szemléletes jelzőrend­szerrel segítené a szülőket és a védőnőket a gyermekkori túlsúly kialakulásának korai felismerésében, és a súlyos következmények elkerülésében – beszélt a pilotprogramról dr. Kántor Irén. – Az ország minden részéből vonnánk be alapellátó gyermekorvosokat a probléma megoldásába. Első lépésben vármegyénként egy-egy, a fővárosban két házi gyermekorvos a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegének Életmód Ambulanciája csapatától kapná meg azt az újfajta szemléletbeli, kommunikációs, viselkedésváltoztatást támogató módszert, amellyel a bevont gyermekek és családjaik hétköznapjait és hosszú távú egészségét empatikusan, előítéletek nélkül, hatékonyan tudják befolyásolni. Ezek a háziorvosok később helyi szakértőként adnák tovább kollégáiknak az ismeretet, amely az orvosi támogatás és a páciens önmenedzselése eredményeként változást hozhat a magyar társadalomban – utalt a hosszú távú célokra a HGYE alelnöke.

Egy kattintás a programért

A Richter Anna-díjra is benyújtott pályázat szerint az ország 21 pontján, az alapellátó gyermekorvosok által már gondozott, orvosonként 10-10 gyermeket szeretnének bevonni az újszerű, intenzív, strukturált ellátási modellbe.

– Olyan túlsúllyal, elhízással élő gyermekeket, akik az őket és (családi) környezetüket jól ismerő védőnő, alapellátó orvos szerint a leginkább profitálhatnak abból, ha egy ilyen programban részt vesznek. A gyermek mellett a túlsúly problémájában – nagy valószínűséggel – szintén érintett család is profitál az életmódváltásból. Az alapellátó orvosok a pilotprogramban ismernék meg az újfajta szemléletet és a szakmailag kompetens módszert, amivel a gyermekkori elhízás ellátása hatékonyabbá válik, így az adott praxishoz tartozó többi család is haszonélvezője lehet a projektnek, majd a pozitív eredmények és tapasztalatok alapján egyre több házi gyermekorvost vonnánk be az új szemléletű ellátásba. A legfontosabb eredmény mindenképp a gyermekeink boldogabb, egészségesebb jövője lenne – részletezte dr. Kántor Irén házi gyermekorvos.

A HGYE programja a Richter Anna-díj döntőjébe már bekerült, így a szakmai díjra és a közönség díjára is esélyes. Ez utóbbihoz arra kérik a családokat, hogy március 10-éig támogassák egy kattintással az országos programot, tegyenek együtt a gyermekekért, hogy egészséges életet élve nőjenek fel és sikeres felnőttekként élhessenek. További részletek a richterannadij.hu oldalon olvashatók.